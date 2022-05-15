Яка різниця між росіянами та цибулею? Коли ріжеш цибулю — плачеш: позитивна добірка анекдотів на злобу дня
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У кожній дії російських окупантів українці знаходять щось кумедне. А такого, повірте, чимало. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти із соцмереж про президента росії та росіян, які піднімуть настрій усім українцям.
- Що спільного між москалем і сперматозоїдом?
- І в того, і в другого є лише один шанс на мільйон стати людиною. При умові, що обидва опинилися не в сраці.
Був москаль за кордоном, залишив на стіні туалету відомий напис з трьох літер. Нехай всі знають, що тут був представник нації, яка дала світові Толстого і Достоєвського!
- Мені москалі нагадують глистів.
- Чим саме?
- Живуть, вибачайте, в дупі і цим пишаються , а ще вважають, що всі їм заздрять…
- Чому Буратіно в країну дурнів пішки ходив?
- Тоді потяги до Москалів ще не їздили.
Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка.