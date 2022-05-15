В графе "Семейное положение" написала: "Достойна лучшего!" Смешные короткие шутки, которые улыбнут

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время военных действий в стране

В непростое время "Телеграф" решил поднять настроение всем украинцам. Своих читателей мы стараемся держать в боевом духе. Анекдоты о россиянах дарят толику позитива, однако есть еще на просторах интернета анекдоты, которые возвращают нас в мирное время хоть на несколько минут.

Всегда прислушиваюсь к себе — хороший человек х*рни не посоветует.

— Что такое депрессия? — Это когда заходишь в Интернет и некуда пойти.

Если он бурчит, значит голодный, и неважно, желудок это или муж.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.