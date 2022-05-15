Какая разница между россиянами и луком? Когда режешь лук – плачешь: позитивна подборка анекдотов на злобу дня

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

В каждом действии российских оккупантов украинцы находят что-то смешное. А такого, поверьте, немало. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток про путина и россиян, и это количество с каждым днем только увеличивается.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты из соцсетей о президенте рф и россиянах, которые поднимут настроение всем украинцам.

Что общего между москалем и сперматозоидом? – И у того, и у другого есть только один шанс на миллион стать человеком. При условии, что оба оказались не в жопе.

Был москаль за границей, оставил на стене туалета известную надпись из трех букв. Пусть все знают, что здесь был представитель нации, давшей миру Толстого и Достоевского!

– Мне москали напоминают глистов. – Чем именно? - Живут, простите, в заднице и этим гордятся, а еще считают, что все им завидуют…

– Почему Буратино в страну дураков пешком ходил? - Тогда поезда в Москали еще не ездили.

Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка.