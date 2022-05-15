Какая разница между россиянами и луком? Когда режешь лук – плачешь: позитивна подборка анекдотов на злобу дня
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В каждом действии российских оккупантов украинцы находят что-то смешное. А такого, поверьте, немало. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток про путина и россиян, и это количество с каждым днем только увеличивается.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты из соцсетей о президенте рф и россиянах, которые поднимут настроение всем украинцам.
Что общего между москалем и сперматозоидом?
– И у того, и у другого есть только один шанс на миллион стать человеком. При условии, что оба оказались не в жопе.
Был москаль за границей, оставил на стене туалета известную надпись из трех букв. Пусть все знают, что здесь был представитель нации, давшей миру Толстого и Достоевского!
– Мне москали напоминают глистов.
– Чем именно?
- Живут, простите, в заднице и этим гордятся, а еще считают, что все им завидуют…
– Почему Буратино в страну дураков пешком ходил?
- Тогда поезда в Москали еще не ездили.
Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка.