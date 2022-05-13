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Жизнь с тещей — как шахматная партия, обязательно закончится матом: Анекдоты о "любимой" маме

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Жизнь с тещей — как шахматная партия, обязательно закончится матом: Анекдоты о "любимой" маме Новость обновлена 13 мая 2022, 21:00

Самые смешные шутки про тещу и зятя

В это непростое время "Телеграф" решил приподнять настроение всем украинцам. Своих читателей мы стараемся держать в тонусе, несмотря на войну на наших землях. Анекдоты о кровавом диктаторе путине дарят толику позитива, однако вечные шутки об отношениях тещи и зятя будут актуальны все время.

— Кошек я теперь уважаю! Отвёз кошку в другой город и оставил на свалке среди бомжей без всяких средств к существованию. А она домой вернулась. Ни орала, ни угрожала, заявления в полицию не писала. Не то, что тёща…

Зять — теще:

— Почему вы не постучались перед тем, как зайти к нам в комнату?

— А я в замочную скважину увидела, что уже можно заходить.

— Милый, ты не видел книгу "Как прожить до ста лет"?

— Я ее сжег!

— Зачем?

— Твоя мама хотела ее прочитать.

— Вы готовы жениться на Златочке без всякого приданого?

— Да, мне не надо от вас ничего.

— Тогда, извините, но за вас я ее не отдам.

— Почему же?

— Зачем мне зять-идиот?

Из протокола: "Ружье, висевшее на стене в течение трех лет, неожиданно выстрелило. Теща едва увернулась от выстрела, но получила 3 раза прикладом по спине".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о россии.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты