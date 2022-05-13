Жизнь с тещей — как шахматная партия, обязательно закончится матом: Анекдоты о "любимой" маме
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В это непростое время "Телеграф" решил приподнять настроение всем украинцам. Своих читателей мы стараемся держать в тонусе, несмотря на войну на наших землях. Анекдоты о кровавом диктаторе путине дарят толику позитива, однако вечные шутки об отношениях тещи и зятя будут актуальны все время.
— Кошек я теперь уважаю! Отвёз кошку в другой город и оставил на свалке среди бомжей без всяких средств к существованию. А она домой вернулась. Ни орала, ни угрожала, заявления в полицию не писала. Не то, что тёща…
Зять — теще:
— Почему вы не постучались перед тем, как зайти к нам в комнату?
— А я в замочную скважину увидела, что уже можно заходить.
— Милый, ты не видел книгу "Как прожить до ста лет"?
— Я ее сжег!
— Зачем?
— Твоя мама хотела ее прочитать.
— Вы готовы жениться на Златочке без всякого приданого?
— Да, мне не надо от вас ничего.
— Тогда, извините, но за вас я ее не отдам.
— Почему же?
— Зачем мне зять-идиот?
Из протокола: "Ружье, висевшее на стене в течение трех лет, неожиданно выстрелило. Теща едва увернулась от выстрела, но получила 3 раза прикладом по спине".
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о россии.