Життя з тещею — як шахова партія, обов’язково закінчиться матом: Анекдоти про "улюблену" маму
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У цей непростий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім українцям. Своїх читачів ми намагаємось тримати у тонусі, попри війну на наших землях. Анекдоти про кривавого диктатора путіна дарують дещицю позитиву, проте вічні жарти про стосунки тещі та зятя будуть актуальні весь час.
- Котів я тепер поважаю! Відвіз кішку в інше місто і залишив на звалищі серед бомжів без жодних засобів для існування. А вона повернулася додому. Не кричала, не погрожувала, заяву в поліцію не писала. Не те, що теща.
Зять — тещі:
— Чому ви не постукали перед тим, як зайти до нас у кімнату?
— А я в щілину побачила, що вже можна заходити.
- Любий, ти не бачив книжку "Як прожити до ста років"?
- Я її спалив!
- Навіщо?
- Твоя мама хотіла її прочитати.
- Ви готові одружитися зі Златочкою без жодного приданого?
- Так, мені не треба від вас нічого.
- Тоді вибачте, але за вас я її не віддам.
- Чому ж?
- Навіщо мені зять-ідіот?
З протоколу: "Рушниця, що висіла на стіні протягом трьох років, несподівано вистрілила. Теща ледь ухилилася від пострілу, але отримала 3 рази прикладом по спині".
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про росію.