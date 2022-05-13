Рус

Життя з тещею — як шахова партія, обов’язково закінчиться матом: Анекдоти про "улюблену" маму

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6
Життя з тещею — як шахова партія, обов’язково закінчиться матом: Анекдоти про "улюблену" маму Новина оновлена 13 травня 2022, 21:00

Найсмішніші жарти про тещу та зятя

У цей непростий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім українцям. Своїх читачів ми намагаємось тримати у тонусі, попри війну на наших землях. Анекдоти про кривавого диктатора путіна дарують дещицю позитиву, проте вічні жарти про стосунки тещі та зятя будуть актуальні весь час.

- Котів я тепер поважаю! Відвіз кішку в інше місто і залишив на звалищі серед бомжів без жодних засобів для існування. А вона повернулася додому. Не кричала, не погрожувала, заяву в поліцію не писала. Не те, що теща.

Зять — тещі:

— Чому ви не постукали перед тим, як зайти до нас у кімнату?

— А я в щілину побачила, що вже можна заходити.

- Любий, ти не бачив книжку "Як прожити до ста років"?

- Я її спалив!

- Навіщо?

- Твоя мама хотіла її прочитати.

- Ви готові одружитися зі Златочкою без жодного приданого?

- Так, мені не треба від вас нічого.

- Тоді вибачте, але за вас я її не віддам.

- Чому ж?

- Навіщо мені зять-ідіот?

З протоколу: "Рушниця, що висіла на стіні протягом трьох років, несподівано вистрілила. Теща ледь ухилилася від пострілу, але отримала 3 рази прикладом по спині".

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про росію.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти