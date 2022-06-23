Як важко було Адаму! Адже його дружина не могла піти до мами! Нові анекдоти, які посміхнуть

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Звичайно, за останні місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про російських окупантів, однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів. Цього разу про Адама та Єву. Читаємо та сміємося!

Складається таке враження, що Адама та Єву виганяли з раю рано вранці понеділка. І з того часу рід людський приречений переживати цю трагедію знову і знову…

Приходить Адам пізно увечері додому. Єва ревниво запитує: - Де ти був? - Люба, хіба ти не знаєш, що в раю ми самі? Але щоночі, коли Адам засинав, Єва на всякий випадок перераховувала йому ребра.

Адам і Єва мали ідеальний шлюб. Йому не доводилося вислуховувати розповіді про всіх чоловіків, за яких вона могла виходити заміж. А їй не доводилось слухати, як готувала його мама.

І одного разу прийшов Адам до Творця. І спитав його: — Всемогутній, що за змія живе в моїй хаті, краде яблука з райського саду і відносить їх Єві? — Хай поки що поживе з вами. Так… і називай її тещею. Твоєму роду це знадобиться.

Жив-був Адам. І був він один на всьому білому світі. І сказав йому Бог: - Приведу я тобі Єву... Так народилася фраза: "Не приведи, Господи!"

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про Володьку.