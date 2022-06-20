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Володьку втретє залишили у 9-му класі, і директор школи найняв собі охоронця: свіжі жарти

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Володьку втретє залишили у 9-му класі, і директор школи найняв собі охоронця: свіжі жарти Новина оновлена 20 червня 2022, 15:40

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Український народ не зломити у складних ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися. І нехай більшість жартів про невдачі російських окупантів, є серед них і "вічні" теми, що не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про Володьку, які піднімуть настрій усім.

Вчитель музики каже Володьці:

- Я тебе попереджаю, якщо ти поводитимешся погано, я скажу твоїм батькам, що в тебе є талант.

анекдоти про володьку

З дитячого майданчика чутно плач маленького Володьки.

- Що з нашим хлопчиком, любий? — питає мати у чоловіка, визираючи у вікно.

- Нічого страшного. Малюк вирив яму в піску і ніяк не може принести її додому.

анекдоти про володьку

Тато, дивлячись на сина:

- Так, синку, крок, ще крок. Молодець Володька! Машо, неси швидше камеру — син із випускного повернувся!

анекдоти про володьку

Вчителька — Володьці:

- Щоб завтра привів мені свого батька!

Володька:

- Ага, зараз... Я вже одній такій привів, то вже рік не можу назад забрати.

анекдоти про володьку

Урок:

- Мама вкусила яблуко. Тато вкусив яблуко. Бабуся вжалила яблуко. Ми вкусили…

- Володька! Знову тобі тато допомагав уроки робити?

Щоб ваш настрій залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про понеділок.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти