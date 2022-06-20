Володьку втретє залишили у 9-му класі, і директор школи найняв собі охоронця: свіжі жарти

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Український народ не зломити у складних ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися. І нехай більшість жартів про невдачі російських окупантів, є серед них і "вічні" теми, що не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про Володьку, які піднімуть настрій усім.

Вчитель музики каже Володьці: - Я тебе попереджаю, якщо ти поводитимешся погано, я скажу твоїм батькам, що в тебе є талант.

З дитячого майданчика чутно плач маленького Володьки. - Що з нашим хлопчиком, любий? — питає мати у чоловіка, визираючи у вікно. - Нічого страшного. Малюк вирив яму в піску і ніяк не може принести її додому.

Тато, дивлячись на сина: - Так, синку, крок, ще крок. Молодець Володька! Машо, неси швидше камеру — син із випускного повернувся!

Вчителька — Володьці: - Щоб завтра привів мені свого батька! Володька: - Ага, зараз... Я вже одній такій привів, то вже рік не можу назад забрати.

Урок: - Мама вкусила яблуко. Тато вкусив яблуко. Бабуся вжалила яблуко. Ми вкусили… - Володька! Знову тобі тато допомагав уроки робити?

Щоб ваш настрій залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про понеділок.