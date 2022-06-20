Володьку втретє залишили у 9-му класі, і директор школи найняв собі охоронця: свіжі жарти
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Український народ не зломити у складних ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися. І нехай більшість жартів про невдачі російських окупантів, є серед них і "вічні" теми, що не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про Володьку, які піднімуть настрій усім.
Вчитель музики каже Володьці:
- Я тебе попереджаю, якщо ти поводитимешся погано, я скажу твоїм батькам, що в тебе є талант.
З дитячого майданчика чутно плач маленького Володьки.
- Що з нашим хлопчиком, любий? — питає мати у чоловіка, визираючи у вікно.
- Нічого страшного. Малюк вирив яму в піску і ніяк не може принести її додому.
Тато, дивлячись на сина:
- Так, синку, крок, ще крок. Молодець Володька! Машо, неси швидше камеру — син із випускного повернувся!
Вчителька — Володьці:
- Щоб завтра привів мені свого батька!
Володька:
- Ага, зараз... Я вже одній такій привів, то вже рік не можу назад забрати.
Урок:
- Мама вкусила яблуко. Тато вкусив яблуко. Бабуся вжалила яблуко. Ми вкусили…
- Володька! Знову тобі тато допомагав уроки робити?
Щоб ваш настрій залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про понеділок.