Как тяжело было Адаму! Ведь его жена не могла уйти к маме! Новые анекдоты, которые улыбнут

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. Конечно, за последние месяцы юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов. В этот раз про Адама и Еву. Читаем и смеемся!

Создается такое впечатление, что Адама и Еву изгоняли из рая ранним утром понедельника. И с тех пор род человеческий обречен испытывать эту трагедию снова и снова…

Приходит Адам поздно вечером домой. Ева ревниво спрашивает: — Где ты был? — Дорогая, разве ты не знаешь, что в раю мы одни. Hо каждyю ночь, когда Адам засыпал, Ева на всякий слyчай пересчитывала емy ребра…

У Адама и Евы был идеальный брак. Ему не приходилось выслушивать рассказы обо всех мужчинах, за которых она могла бы выходить замуж. А ей не приходилось слушать, как готовила его мать.

И пришел однажды Адам к Создателю. И спросил его: — Всемогущий, что за змея живет в моем доме, тырит яблоки из райского сада и относит их Еве? — Пусть пока поживет с вами. Да… и называй ее тещей. Твоему роду это пригодится.

Жил-был Адам. И был он один на всём белом свете. И сказал ему Бог: — Приведу-ка я тебе Еву… Так родилась фраза: "Не приведи, Господь!"

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о Вовочке.