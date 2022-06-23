Как тяжело было Адаму! Ведь его жена не могла уйти к маме! Новые анекдоты, которые улыбнут
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Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. Конечно, за последние месяцы юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.
"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов. В этот раз про Адама и Еву. Читаем и смеемся!
Создается такое впечатление, что Адама и Еву изгоняли из рая ранним утром понедельника.
И с тех пор род человеческий обречен испытывать эту трагедию снова и снова…
Приходит Адам поздно вечером домой. Ева ревниво спрашивает:
— Где ты был?
— Дорогая, разве ты не знаешь, что в раю мы одни.
Hо каждyю ночь, когда Адам засыпал, Ева на всякий слyчай пересчитывала емy ребра…
У Адама и Евы был идеальный брак. Ему не приходилось выслушивать рассказы обо всех мужчинах, за которых она могла бы выходить замуж. А ей не приходилось слушать, как готовила его мать.
И пришел однажды Адам к Создателю. И спросил его:
— Всемогущий, что за змея живет в моем доме, тырит яблоки из райского сада и относит их Еве?
— Пусть пока поживет с вами. Да… и называй ее тещей. Твоему роду это пригодится.
Жил-был Адам. И был он один на всём белом свете. И сказал ему Бог:
— Приведу-ка я тебе Еву…
Так родилась фраза: "Не приведи, Господь!"
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о Вовочке.