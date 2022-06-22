Бить русню надо так, чтобы Талибан крестился: смешные анекдоты на злобу дня

Во время войны оно то конечно не особо до шуток, однако украинцы даже в таких сложных ситуациях находят повод посмеяться. В сети можно найти много шуток о недальновидности и смерти путина, а также о глупости российский военных. Более того, юмор действительно спасает: шутки не дают сойти с ума от новостей.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.