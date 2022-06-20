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Вовочку в третий раз оставили в 9-м классе, и директор школы нанял себе охранника: свежие шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Вовочку в третий раз оставили в 9-м классе, и директор школы нанял себе охранника: свежие шутки Новость обновлена 20 июня 2022, 15:40

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Украинский народ не сломить в сложных ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься. И пусть большинство шуток о неудачах российских оккупантов, есть среди них и "вечные" темы, не теряющие своей актуальности.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о Вовочке, которые поднимут настроение всем.

Учитель музыки говорит Вовочке:

- Я тебя предупреждаю, если ты будешь вести себя плохо, я скажу твоим родителям, что у тебя есть талант.

анекдоты о вовочке

С детской площадки слышен плач маленького Вовочки.

- Что с нашим мальчиком, дорогой? — спрашивает мать у мужа, выглядывая в окно.

- Ничего страшного. Малыш вырыл яму в песке и никак не может принести её домой.

анекдоты о вовочке

Папа, глядя на сына:

- Так, сынок, шажочек, еще шажочек. Молодец Вовочка! Маша, неси быстрей камеру — сын с выпускного вернулся!

анекдоты о вовочке

Учительница — Вовочке:

- Чтобы завтра привел мне своего отца!

Вовочка:

- Ага, сейчас… Я уже одной такой привел, так уже год не могу назад забрать.

анекдоты о вовочке

Урок:

- Мама укусила яблоко. Папа укусил яблоко. Бабушка ужалила яблоко. Мы укусили…

- Вовочка! Опять тебе папа помогал уроки делать?!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про понедельник.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты