Вовочку в третий раз оставили в 9-м классе, и директор школы нанял себе охранника: свежие шутки

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Украинский народ не сломить в сложных ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься. И пусть большинство шуток о неудачах российских оккупантов, есть среди них и "вечные" темы, не теряющие своей актуальности.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о Вовочке, которые поднимут настроение всем.

Учитель музыки говорит Вовочке: - Я тебя предупреждаю, если ты будешь вести себя плохо, я скажу твоим родителям, что у тебя есть талант.

С детской площадки слышен плач маленького Вовочки. - Что с нашим мальчиком, дорогой? — спрашивает мать у мужа, выглядывая в окно. - Ничего страшного. Малыш вырыл яму в песке и никак не может принести её домой.

Папа, глядя на сына: - Так, сынок, шажочек, еще шажочек. Молодец Вовочка! Маша, неси быстрей камеру — сын с выпускного вернулся!

Учительница — Вовочке: - Чтобы завтра привел мне своего отца! Вовочка: - Ага, сейчас… Я уже одной такой привел, так уже год не могу назад забрать.

Урок: - Мама укусила яблоко. Папа укусил яблоко. Бабушка ужалила яблоко. Мы укусили… - Вовочка! Опять тебе папа помогал уроки делать?!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про понедельник.