Вовочку в третий раз оставили в 9-м классе, и директор школы нанял себе охранника: свежие шутки
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Украинский народ не сломить в сложных ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься. И пусть большинство шуток о неудачах российских оккупантов, есть среди них и "вечные" темы, не теряющие своей актуальности.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о Вовочке, которые поднимут настроение всем.
Учитель музыки говорит Вовочке:
- Я тебя предупреждаю, если ты будешь вести себя плохо, я скажу твоим родителям, что у тебя есть талант.
С детской площадки слышен плач маленького Вовочки.
- Что с нашим мальчиком, дорогой? — спрашивает мать у мужа, выглядывая в окно.
- Ничего страшного. Малыш вырыл яму в песке и никак не может принести её домой.
Папа, глядя на сына:
- Так, сынок, шажочек, еще шажочек. Молодец Вовочка! Маша, неси быстрей камеру — сын с выпускного вернулся!
Учительница — Вовочке:
- Чтобы завтра привел мне своего отца!
Вовочка:
- Ага, сейчас… Я уже одной такой привел, так уже год не могу назад забрать.
Урок:
- Мама укусила яблоко. Папа укусил яблоко. Бабушка ужалила яблоко. Мы укусили…
- Вовочка! Опять тебе папа помогал уроки делать?!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про понедельник.