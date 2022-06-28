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Якщо з’їсти горох з цибулею, то вийде сльозогінний газ: смішні жарти про їжу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Якщо з’їсти горох з цибулею, то вийде сльозогінний газ: смішні жарти про їжу

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Звичайно, за останні місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів. На цей раз про їжу. Читаємо та сміємося!

"Тинь!Тиииииинь!Диииииинь"

Переклад з мікрохвильовської: "візьми гарячу тарілку з холодною їжею"!

Анекдоти про їжу — Найбільша загадка – це пиріжки з начинкою. Вгадай, з якого боку пиріжка вона ховається, і що це: капуста, повидло чи м'ясо.

Немає нічого більш ситного, ніж вівсянка. На моїй пам’яті ще ніхто не просив добавки, всі наїдалися з однієї порції.

Анекдоти про їжу — Чому одразу жру? Підгодовую! Метеликів у животі, тарганів у голові, кішок на душі.

Запам’ятайте, якщо в рецепті написано "ледачий пиріг" або "пиріг на швидку руку", то ви промучаєтеся з ним години півтори…

Анекдоти про їжу — Три мої улюблені настілки: сніданок, обід, вечеря.

Коли я їм печиво у вигляді тварин, насамперед завжди відгризаю голову, щоб воно не мучилося.

Анекдоти про їжу — Я після шести не їм, тож доводиться пити борщ.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про котів.

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