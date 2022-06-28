Якщо з’їсти горох з цибулею, то вийде сльозогінний газ: смішні жарти про їжу

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Звичайно, за останні місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів. На цей раз про їжу. Читаємо та сміємося!

"Тинь!Тиииииинь!Диииииинь" Переклад з мікрохвильовської: "візьми гарячу тарілку з холодною їжею"!

Немає нічого більш ситного, ніж вівсянка. На моїй пам’яті ще ніхто не просив добавки, всі наїдалися з однієї порції.

Запам’ятайте, якщо в рецепті написано "ледачий пиріг" або "пиріг на швидку руку", то ви промучаєтеся з ним години півтори…

Коли я їм печиво у вигляді тварин, насамперед завжди відгризаю голову, щоб воно не мучилося.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про котів.