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Если съесть горох с луком, то получится слезоточивый газ: уморительные шутки про еду

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Если съесть горох с луком, то получится слезоточивый газ: уморительные шутки про еду

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. Конечно, за последние месяцы юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов. В этот раз про еду. Читаем и смеемся!

"Тыдынь!тыдынь!дын!"

Перевод с микроволновского: "возьми горячую тарелку с холодной едой"!

Анекдоты про еду - Самая большая загадка — это пирожки с начинкой. Угадай, с какой стороны пирожка она прячется, и что это: капуста, повидло или мясо.
Найбільша загадка – це пиріжки з начинкою. Вгадай, з якого боку пиріжка вона ховається, і що це: капуста, повидло чи м'ясо.

Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти ещё никто не просил добавки, все наедались с одной порции.

Анекдоты про еду - Че сразу жру-то? Подкармливаю! Бабочек в животе, тараканов в голове, кошек на душе…
Чому одразу жру? Підгодовую! Метеликів у животі, тарганів у голові, кішок на душі.

Запомните, если в рецепте написано "ленивый пирог" или "пирог на скорую руку", то промучаетесь вы с ним часа полтора…

Анекдоты про еду - Три моих любимых настолки: завтрак, обед, ужин.
Три мої улюблені настілки: сніданок, обід, вечеря.

Когда я ем печенье в виде животных, первым делом всегда отгрызаю голову, чтобы оно не мучилось.

Анекдоты про еду - Я после шести не ем, так что приходится пить борщ.
Я після шести не їм, тож доводиться пити борщ.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про котов.

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