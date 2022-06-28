Если съесть горох с луком, то получится слезоточивый газ: уморительные шутки про еду

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. Конечно, за последние месяцы юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов. В этот раз про еду. Читаем и смеемся!

"Тыдынь!тыдынь!дын!" Перевод с микроволновского: "возьми горячую тарелку с холодной едой"!

Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти ещё никто не просил добавки, все наедались с одной порции.

Запомните, если в рецепте написано "ленивый пирог" или "пирог на скорую руку", то промучаетесь вы с ним часа полтора…

Когда я ем печенье в виде животных, первым делом всегда отгрызаю голову, чтобы оно не мучилось.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про котов.