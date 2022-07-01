Володька, віддай кістку татові, ти ж не собака, — каже мама за обідом: потішні жарти

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Звичайно, за останні місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів. На цей раз про маму. Читаємо та сміємося!

- Мамо, а як ви з татом познайомились? - Він мене на вогнищі спалив 1705 року. А я поклялася знайти його і помститися. - Як романтично.

— Чого це Сергій після весілля почав заїкатися? — У його дружини, мати виявилася з близнюків-трійнят. Він, як побачив три тещі...

Якщо мама каже, що ти багато їси, мало рухаєшся і довго спиш, це не твоя, а її мама.

- Іванку, ти теж думаєш що я безтолкова мати? - Я Сергій!

- Доню, в кого ти така злопам'ятна? - Не знаю, мамо, але тато у нас добрий!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кохання.