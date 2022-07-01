Володька, віддай кістку татові, ти ж не собака, — каже мама за обідом: потішні жарти
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Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Звичайно, за останні місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів. На цей раз про маму. Читаємо та сміємося!
- Мамо, а як ви з татом познайомились?
- Він мене на вогнищі спалив 1705 року. А я поклялася знайти його і помститися.
- Як романтично.
— Чого це Сергій після весілля почав заїкатися?
— У його дружини, мати виявилася з близнюків-трійнят. Він, як побачив три тещі...
Якщо мама каже, що ти багато їси, мало рухаєшся і довго спиш, це не твоя, а її мама.
- Іванку, ти теж думаєш що я безтолкова мати?
- Я Сергій!
- Доню, в кого ти така злопам'ятна?
- Не знаю, мамо, але тато у нас добрий!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кохання.