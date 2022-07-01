Вовочка, отдай кость папе, ты же не собака, — говорит мама за обедом: забавные шутки

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. Конечно, за последние месяцы юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов. В этот раз про маму. Читаем и смеемся!

— Мам, а как вы с папой познакомились? — Он меня на костре сжег в 1705. А я поклялась найти его и отомстить. — Как романтично.

— Чего это Сергей после свадьбы заикаться стал? — У его жены, мать оказалась из близнецов—тройняшек. Он, как увидел три тёщи…

Если мама говорит, что ты много кушаешь, мало двигаешься и долго спишь, значит это не твоя, а её мама.

- Сашенька, ты тоже думаешь что я бестолковая мать? - Я Сережа!

- Дочка, в кого ты такая злопамятная? - Не знаю, мама, но папа у нас добрый!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любви.