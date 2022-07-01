Вовочка, отдай кость папе, ты же не собака, — говорит мама за обедом: забавные шутки
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Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. Конечно, за последние месяцы юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.
"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов. В этот раз про маму. Читаем и смеемся!
— Мам, а как вы с папой познакомились?
— Он меня на костре сжег в 1705. А я поклялась найти его и отомстить.
— Как романтично.
— Чего это Сергей после свадьбы заикаться стал?
— У его жены, мать оказалась из близнецов—тройняшек. Он, как увидел три тёщи…
Если мама говорит, что ты много кушаешь, мало двигаешься и долго спишь, значит это не твоя, а её мама.
- Сашенька, ты тоже думаешь что я бестолковая мать?
- Я Сережа!
- Дочка, в кого ты такая злопамятная?
- Не знаю, мама, но папа у нас добрый!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любви.