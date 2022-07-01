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Фильма-катастрофы про гибель Москвы нет, ведь зритель должен быть напуган, а не счастлив: смешные приколы на злобу дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Фильма-катастрофы про гибель Москвы нет, ведь зритель должен быть напуган, а не счастлив: смешные приколы на злобу дня

Новая подборка прикольных шуток на злобу дня

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны, и в каждом действии российских оккупантов находит что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток про путина и россиян, и это количество с каждым днем только увеличивается. Более того, юмор действительно спасает: шутки не дают сойти с ума от новостей.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети. Вашему вниманию — анекдоты, мемы и смешные картинки про россию, россиян и их "фюрера". А также немного позитивных шуток об украинцах и их воле к победе.

Приколы про россию и россиян
Приколы про россию и россиян
Приколы про россию и россиян
Приколы про россию и россиян
Приколы про россию и россиян
Приколы про россию и россиян
Приколы про россию и россиян
Приколы про россию и россиян
Приколы про россию и россиян
Приколы про россию и россиян
Приколы про россию и россиян
Приколы про россию и россиян
Приколы про россию и россиян
Приколы про россию и россиян

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.

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