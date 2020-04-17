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Час трохи повеселитися: анекдоти дня 17 квітня

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Час трохи повеселитися: анекдоти дня 17 квітня
12:06 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Кумедні жарти для підняття настрою і поліпшення дня на всі сто процентів!

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    “Так довго тривати не може!” - подумав я і закрив браузер... “Але і так довго тривати не може“ - подумав я і відкрив браузер...

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    Виходячи з дому, залишаю телефон. Вношу свій посильний внесок в підвищення індексу самоізоляції в своєму місті.

    - А давайте всі один з одним чимось поділимося! Васька, наприклад, ковбасою, Іван - картопелькою, Петька - огірками!

    - А ти чим поділишся?

  • 4

    - А я поділився ідеєю!

    - Он, дивись, зірка падає! Загадай бажання.

    - Я хочу, щоб ти на мені одружився.

    - Ой, дивися, назад полетіла!

Тримайся на хвилі позитиву: ранкові анекдоти 17 квітня

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