Короткі анекдоти з життя для гарного дня

Поки перукарні закриті, доводиться якось викручуватися. Я чоловіка підстригла, він мене пофарбував. Зашибись получилось !!! Другий день один з одним не розмовляємо...
Всі завмерли в очікуванні тієї самої сміливої жінки, що перша вийде на вулицю без колготок і поведе за собою інших.
Хвойний освіжувач повітря в туалеті, безумовно, приємний, але все одно відчувається, що там недавно побували лісоруби ...
Я тобі ніколи не брехала: перебільшувала, недоговорювала, лукавила, йшла від відповіді, прикидалася, фантазувала, але брехати ніколи.