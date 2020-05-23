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Короткі анекдоти з життя для гарного дня

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Короткі анекдоти з життя для гарного дня
04:32 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Зі свіжих анекдотів на ранок: Ви дізнаєтеся, що таке сміливість, яка буває жінка, гумор про освіжувач повітря і не тільки... Гарного Вам дня!

  • 1

  • 2

    Поки перукарні закриті, доводиться якось викручуватися. Я чоловіка підстригла, він мене пофарбував. Зашибись получилось !!! Другий день один з одним не розмовляємо...

  • 3

    Всі завмерли в очікуванні тієї самої сміливої жінки, що перша вийде на вулицю без колготок і поведе за собою інших.

  • 4

    Хвойний освіжувач повітря в туалеті, безумовно, приємний, але все одно відчувається, що там недавно побували лісоруби ...

    Я тобі ніколи не брехала: перебільшувала, недоговорювала, лукавила, йшла від відповіді, прикидалася, фантазувала, але брехати ніколи.

Анекдоти в п'ятницю і що буде якщо заговорити із дівчиною

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