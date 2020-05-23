Короткі анекдоти з життя для гарного дня

1

2 Поки перукарні закриті, доводиться якось викручуватися. Я чоловіка підстригла, він мене пофарбував. Зашибись получилось !!! Другий день один з одним не розмовляємо...

3 Всі завмерли в очікуванні тієї самої сміливої жінки, що перша вийде на вулицю без колготок і поведе за собою інших.