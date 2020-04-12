Чи дійсно на карантині поліція має право зупиняти авто для перевірки документів

Українська поліція, нібито, під час карантину, запровадженого через пандемію коронавіруса, отримала право зупиняти водіїв для перевірки документів.

Журналіст запитує патрульного поліцейського, чи дійсно у правоохоронців під час карантину є право зупиняти будь-яку людину, в тому числі водія, для перевірки документів. Мабуть, для того, щоб дізнатися, чи не порушує він карантин і режим самоізоляції.

Поліцейський відповідає ствердно, але при цьому додає, що водіїв поліція зупиняти не буде. Чому? Тому, що поліцейський біля дороги не може зрозуміти, чи хворіє людина, яка знаходиться в машині, чи ні.

Між тим, в постанові Кабміну від 2 квітня 2020 № 255 не говориться, що поліція має право зупиняти легкові автомобілі для перевірки документів.

Під час карантину потрібно завжди мати при собі документи, що посвідчують особу. В громадському місці знаходитися тільки в захисній масці. Не можна залишати місця обсервації.

У легковому автомобілі можна перевозити стільки осіб, скільки передбачено у ньому місць. Маска водієві обов’язкова для спілкування з поліцією.