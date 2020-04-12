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Чи дійсно на карантині поліція має право зупиняти авто для перевірки документів

Чи дійсно на карантині поліція має право зупиняти авто для перевірки документів
13:44 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

Українська поліція, нібито, під час карантину, запровадженого через пандемію коронавіруса, отримала право зупиняти водіїв для перевірки документів.

Журналіст запитує патрульного поліцейського, чи дійсно у правоохоронців під час карантину є право зупиняти будь-яку людину, в тому числі водія, для перевірки документів. Мабуть, для того, щоб дізнатися, чи не порушує він карантин і режим самоізоляції.

Поліцейський відповідає ствердно, але при цьому додає, що водіїв поліція зупиняти не буде. Чому? Тому, що поліцейський біля дороги не може зрозуміти, чи хворіє людина, яка знаходиться в машині, чи ні.

Між тим, в постанові Кабміну від 2 квітня 2020 № 255 не говориться, що поліція має право зупиняти легкові автомобілі для перевірки документів.

Під час карантину потрібно завжди мати при собі документи, що посвідчують особу. В громадському місці знаходитися тільки в захисній масці. Не можна залишати місця обсервації.

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У легковому автомобілі можна перевозити стільки осіб, скільки передбачено у ньому місць. Маска водієві обов’язкова для спілкування з поліцією.

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Автомобиль, Полиция, Авто, Водіям, На дорогах.
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