Opel офіційно представив серійний електрокросовер Opel Mokka (Відео)

Електромобіль Opel Mokka другого покоління буде доступний для замовлення в Європі з кінця літа 2020 року, при цьому перші поставки стартують на початку 2021 року.

Компанія Opel офіційно представила оновлений кросовер Opel Mokka другого покоління, який буде доступний у версіях з ДВЗ та електродвигуном.

Про це повідомляє портал ITC.ua.

Друге покоління Opel Mokka створено на новій версії платформи CMP (Common Modular Platform), яка є мультифункціональною – тобто допускає використання різних типів силових установок, включаючи електричний привід з акумулятором і двигуни внутрішнього згоряння

Вперше в історії Opel, новинка Mokka буде доступна в повністю електричній версії – з початку виробництва моделі. Електромотор пропонує максимальну потужність до 100 кВт (136 к. с.) і крутний момент 260 Нм.

Водій може вибрати один з трьох режимів руху ("Звичайний", "Еко", "Спорт") для досягнення оптимального балансу, найбільшого запасу ходу або динамічного характеру відповідно. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 150 км/год (для збереження оптимального запасу ходу).

Завдяки акумулятору місткістю 50 кВт-год, електромобіль Opel Mokka-e пропонує запас ходу до 322 кілометрів (по циклу WLTP) в "Нормальному" режимі руху. При цьому режим "Еко" допоможе проїхати навіть більше шляхом зниження витрати енергії на другорядні системи та активації особливо ощадливих налаштувань для силового агрегату.

Функція швидкої зарядки з використанням постійного струму (DC) потужністю 100 кВт дозволяє зарядити акумулятор до 80% від його номінальної місткості за 30 хвилин. Крім того, електромобіль Opel Mokka-e оснащується вбудованим зарядним пристроєм для роботи зі змінним струмом (АС) потужністю до 11 кВт: новинка може заряджатися від 1 - або 3-фазного струму, звичайної побутової розетки або зарядної станції типу "Wallbox". На тяговий акумулятор діє окрема гарантія тривалістю вісім років.

Новинка стала першою моделлю бренду, отримала нове оформлення фронтальної частини Opel Vizor і повністю цифрову панель приладів нового покоління Opel Pure Panel.

Великий модуль Opel Vizor поєднує в собі всі фірмові елементи, включаючи матричні світлодіодні фари IntelliLux LED (14 елементів) і світлодіодні денні вогні у вигляді блискавок, які підкреслюють логотип-блискавку "Opel Blitz". Передня частина в стилістиці Opel Vizor, розроблена командою дизайнерів на чолі з Марком Адамсом, стане відмінною рисою всіх нових моделей бренду протягом 2020-х років.

Основу передній частині салону задає горизонтальна панель, яка об'єднує відразу два широкоформатних дисплеї – перед водієм встановлений 12-дюймовий екран, а другий 10-дюймовий дисплей розташований в центральній частині салону. Водночас для збереження інтуїтивно-зрозумілого управління і щоб не відволікати увагу водія, дизайнери Opel зберегли реальні кнопки та фізичні органи управління для основних функцій.

Модель отримала адаптивний круїз-контроль ACC (Advanced Cruise Control) з функцією повної зупинки та початку руху "Stop&Go". В результаті електромобіль Opel Mokka-e може автоматично слідувати за автомобілем попереду, не вимагаючи будь-яких дій водія з управління педалями гальма або акселератора. Активна система контролю рядності Active Lane Positioning дозволяє автоматично утримувати автомобіль у центрі своєї смуги руху.

Всі версії Opel Mokka в якості стандартного оснащення отримують світлодіодну оптику спереду і ззаду, електропривод стоянкового гальма, систему розпізнавання дорожніх знаків. Також для новинки доступна камера заднього виду зі 180-градусним панорамним оглядом.

Нова лінійка інформаційно-розважальних систем об'єднує онлайн-сервіси, а також підтримує підключення смартфонів по протоколах Android Auto та Apple CarPlay. На вибір покупцеві запропонують мультимедійні системи Multimedia Radio або Multimedia Navi з 7-дюймовим кольоровим сенсорним екраном, а також система Multimedia Navi Pro з 10-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм HD-формату.

Електромобіль Opel Mokka другого покоління буде доступний для замовлення в Європі з кінця літа 2020 року, при цьому перші поставки стартують на початку 2021 року. Крім електричної версії, для Opel Mokka будуть доступні дизельні та бензинові двигуни.