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Івлєєва купила спорткар "Lamborghini Aventador"

Івлєєва купила спорткар "Lamborghini Aventador"
Оновлено 11:40 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Настя Івлєєва днями зізналася, що вся її сім'я заразилася коронавірусом. Дівчина детально розповіла про своє самопочуття. Хворобу вона і її чоловік, репер Елджей, переносять легко, відчувається тільки слабкість і втрата нюху. До того ж, хворі і родичі, які гостюють у зірок, - мама Насті і батько Елджея.

Щоб відволіктися від тяжких лікарняних буднів, Івлєєва здійснила свою давню мрію. Вона похвалилася серйозним придбанням, про який мріяла зі студентських часів. Дівчина купила потужного залізного коня вартістю 20 мільйонів рублів - спорткар Lamborghini Aventador.

"Немає нічого неможливого! Мене розпирає від гордості! Тому що «я сама»! - емоційно повідомила фанатам Івлєєва.

 
 
 
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Сегодня уникальный день! Сегодня, я исполнила свою МЕЧТУ! О Lamborghini Aventador я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно!!! Но, нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что «Я САМА»! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но, это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это САМОСТОЯТЕЛЬНО! Я хочу поделиться с ВАМИ. Вы мои друзья, вы моя семья, вы моя аудитория, вы мои единомышленники и я расту у вас на глазах Кто-то это принимает, а кто-то нет! Тем не менее, я счастлива делиться радостными новостями и всем новым, что происходит в моей жизни. Мечтайте друзья, дерзайте, никого не слушайте, боритесь, вдохновляйтесь и обязательно достигайте! Это охуенное чувство ахахах 740 л.с.

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Потужність двигуна авто становить 740 кінських сил. Івлєєва закарбувалася на тлі «обновки» кольору матовий металік з жовтими смужками. Сама блогер при цьому позувала в рушнику на голові і захисній масці.

Привітати з покупкою Івлєєву поспішили багато знаменитостей. Репери Тіматі і Feduk, телеведучий Максим Галкін, і звичайно ж, коханий Насті, поспішили висловити своє захоплення не тільки машиною, але і самою щасливицею.

Довідка. Aventador обладнаний 6,5-літровим 12-циліндровим двигуном потужністю 700 к. с. Дизайн був розроблений Феліпо Періно. Всього буде зібрано 4 тисячі примірників. Автомобіль розвиває максимальну швидкість 350 км/год (218 миль/год). Розгін до 100 км/год займає 2.9 сек. Вартість автомобіля складає близько $ 350 000.

Анастасія Івлєєва - російська телеведуча, актриса і відеоблогер. Найбільш відома як зірка Instagram, а також як ведуча телепередачі «Орел і решка».

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Lamborghini Aventador, Элджей, Настя Івлєєва.

Автор:

Телеграф
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