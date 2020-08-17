Wrangler на "мінімалках": Mahindra готує доступний і гідний аналог

Автовиробник Mahindra анонсував випуск доступного аналога автомобіля Jeep Wrangler.

Mahindra Thar веде свою історію від ліцензійної збірки Willys CJ-3B, розгорнутої в Індії ще 86 років тому для потреб індійської армії і цивільних служб.

Конструкцію автомобіля довгий час не змінювали - лонжеронна рама, повноприводна трансмісія типу "part time", трехдверний кузов.

Як розповіли під час презентації представники Mahindra, новий Thar успадкував основні риси свого попередника, залишившись невибагливим позашляховиком, але таким, що відповідає сучасним нормам безпеки і потребам ринку. Трьохдверний позашляховик оснастили знімним тентовим або складеним з пластикових панелей верхом.

Незважаючи на свою скромну довжину, яка становить менше 4 м, автомобіль здатний вмістити до 6 осіб за рахунок двох повноцінних автомобільних сидінь, розміщених особою вперед і забезпечених триточковими ременями з інерційною котушкою.

Уже в базі модель отримала 7-дюймовий дисплей мультимедійної системи з можливістю синхронізації зі смартфонами. Також на цей екран виводиться інформація про режим роботи трансмісії, вугіллі схилу, орієнтації в просторі і тиску в шинах.

Моторна гамма нового Thar зазнала серйозних змін. Під капотом розташовується 2,0-літровий бензиновий двигун з безпосереднім уприскуванням і турбонаддувом, який видає 150 к.с. потужності і 320 Нм крутного моменту. В якості альтернативи модель оснащується 2,2-літровим дизелем на 130 к.с. потужності і 300 Нм крутного моменту. У парі з силовою установкою трудяться 6-ступінчасті механічна і автоматична трансмісії. Остання, до слова, ставиться і на російські УАЗ "Патріот".

Прийом заявок на машину на офіційному сайті вже відкритий. Поставки почнуться в жовтні. Вартість моделі поки не називається, але попередня версія оцінювалася від 954 тис. Рупій.