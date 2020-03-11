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Відтепер вирішення питань про землю можна переглядати на YouTube

Відтепер вирішення питань про землю можна переглядати на YouTube
07:24 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Таке рішення надає громадянам можливість бути в курсі рішень територіальних органів служби.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру запроваджує онлайн-трансляції в YouTube із засідань, на яких вирішуватимуть питання розпорядження землями сільськогосподарського призначення. Перші прямі ефіри заплановано на 11 березня, повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

“Невдовзі на нашому сайті та офіційному каналі Держгеокадастру у YouTube у режимі реального часу за участі фахівців головних управлінь Держгеокадастру проводитимуться онлайн-трансляції розпоряджень землями сільськогосподарського призначення. 11.03 на сайтах ГУДів у розділі “Онлайн-трансляція розпорядження землями с/г призначення” відбудуться перші прямі ефіри: Херсонська, Полтавська, Дніпропетровська, Луганська та Черкаська області”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, така ініціатива є гарантією відкритого та неупередженого процесу розпорядження сільськогосподарськими землями, адже надає громадянам можливість бути в курсі рішень територіальних органів служби.

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Очікується, що завдяки цьому населення "залучатиметься до процесу розгляду клопотань та прийняття рішень стосовно надання або ж відмови у наданні дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування".

У відомстві пообіцяли, що напередодні трансляцій регіональні управління оприлюднюватимуть анонси з переліком запланованих до розгляду номерів клопотань. Після ефірів усі накази реєструватимуть та публікуватимуть відповідні рішення.

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Все по темі:

Земля, YouTube, Интрнет, Держгеокадастр, Транслювання.
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