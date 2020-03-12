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Мінфін заявляє, що співпраця з МВФ триває

Мінфін заявляє, що співпраця з МВФ триває
17:19 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Уряд в цілому залишається в межах тих домовленостей, яких було досягнуто МВФ із попереднім складом уряду і які є в погодженому тексті Staff Level Agreement.

Курс Міністерства фінансів залишається незмінним, і співпраця з Міжнародним валютним фондом триває. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Курс Мінфіну залишається незмінним: співпраця з Міжнародним валютним фондом продовжується", - йдеться в повідомленні.

"Звичайно, ці домовленості були досягнуті з розрахунку отримати нову програму розширеного фінансування і транш вже в листопаді-грудні 2019 року. Чинному уряду було б коректно зараз сказати: ми їх відкладаємо і починаємо з чистого аркуша. Але уряд прийняв рішення взяти напрацьоване за основу й актуалізувати. Актуалізація – це питання декількох тижнів», - прокоментував міністр фінансів Ігор Уманський.

Як працюватимуть українські банки під час карантину

У міністерстві нагадали, що 10 березня українська сторона вже обговорила з МВФ ключові питання під час телефонної розмови.

Міністр зазначив, що візит до Вашингтона готуватиметься, щойно у ньому виникне потреба.

Як повідомлялося, 22 січня 2020 року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою реформи в Україні та реалізацію програми фінансування в 5,5 млрд дол.

Україна виконає решту умов для отримання траншу від МВФ в найближчій час

18 січня 2020 року очільниця МВФ сказала, що для запуску нової програми розширеного фінансування Київ має виконати попередньо встановлені умови.

У Міжнародному валютному фонді чекають на відкриття в Україні ринку землі та гарантій того, що банки, які раніше були визнані неплатоспроможними і перебувають у процесі ліквідації, не повернуться на ринок. Про це заявляла у грудні 2019 року перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

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МВФ, Министерство, Уряд, Мінфін, Співпраця.
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