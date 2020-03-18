Підприємцям буде надано нові можливості за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%"

Новини Бізнесу:Державна програма з компенсацій підприємцям "Доступні кредити 5-7-9%" розширює свої можливості.

Кабмін удосконалює механізм держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".

Зокрема, передбачається збільшення максимальної суми кредиту з 1,5 млн грн до 2 млн грн та перегляд розрахунку процентної ставки за кредитом.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Серед надання нових можливостей підприємцям передбачається:

1) збільшення максимальної суми кредиту з 1,5 млн грн до 2 млн грн;

2) розширенн інвестиційних цілей, на які можуть бути надані кредити за порядком:

придбання нежитлової нерухомості без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;

придбання обʼєктів права інтелектуальної власності за договорами комерційної концесії (франчайзинга), повʼязаних із реалізацією субʼєктом підприємництва інвестиційного проєкту;

поповнення обігових коштів суб’єктів підприємництва у розмірі не більше 25% від загальної вартості інвестиційного проєкту, що фінансується за рахунок кредитних коштів;

3) перегляд розрахунку процентної ставки за кредитом;

4) збільшення до 35% рівня максимальної суми сплати за гарантією Фонду розвитку підприємництва з відповідним збільшенням допустимого рівня частки проблемної заборгованості за кредитами, наданими новоствореним суб’єктам підприємництва, до 25%;

У рамках заходів, покликаних запобігти поширенню коронавірусу, Кабмін, зокрема, встановлює термін, до якого суб’єкти підприємництва можуть звернутися за державною підтримкою на антикризові заходи, до 1 вересня 2020 року.

Також встановлюється максимальна сума кредиту:

до 3 млн грн для субʼєктів підприємництва, які здійснюють господарську діяльність з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання;

до 1 млн грн гривень, якщо кредит надається на фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва у визначених випадках;

Станом на 16 березня було подано 14416 заявок на участь у програмі "Доступні кредити "5-7-9%" на загальну суму 9,5 млрд грн.

Приватбанк відкрив прийом попередніх заявок на отримання пільгових кредитів за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" для стартапів з 2 березня.

Раніше повідомлялось, що у трьох державних банках (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк), поки не видають кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу, який зареєстрований менше 12 місяців назад.