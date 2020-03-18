Підприємцям буде надано нові можливості за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%"

Кабмін удосконалює механізм держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".
Зокрема, передбачається збільшення максимальної суми кредиту з 1,5 млн грн до 2 млн грн та перегляд розрахунку процентної ставки за кредитом.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Серед надання нових можливостей підприємцям передбачається:
1) збільшення максимальної суми кредиту з 1,5 млн грн до 2 млн грн;
2) розширенн інвестиційних цілей, на які можуть бути надані кредити за порядком:
3) перегляд розрахунку процентної ставки за кредитом;
4) збільшення до 35% рівня максимальної суми сплати за гарантією Фонду розвитку підприємництва з відповідним збільшенням допустимого рівня частки проблемної заборгованості за кредитами, наданими новоствореним суб’єктам підприємництва, до 25%;
У рамках заходів, покликаних запобігти поширенню коронавірусу, Кабмін, зокрема, встановлює термін, до якого суб’єкти підприємництва можуть звернутися за державною підтримкою на антикризові заходи, до 1 вересня 2020 року.
Також встановлюється максимальна сума кредиту:
Станом на 16 березня було подано 14416 заявок на участь у програмі "Доступні кредити "5-7-9%" на загальну суму 9,5 млрд грн.
Приватбанк відкрив прийом попередніх заявок на отримання пільгових кредитів за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" для стартапів з 2 березня.
Раніше повідомлялось, що у трьох державних банках (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк), поки не видають кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу, який зареєстрований менше 12 місяців назад.