Україна і Туреччина намагатимуться зберегти нинішні обсяги торгівлі

Новини Бізнесу:Товарообіг між Україною і Туреччиною становить понад 4 млрд доларів.

Україна і Туреччина спільно докладатимуть зусиль для збереження нинішніх обсягів торгівлі та підтримки економік. Про це домовилися міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його турецький колега Мевлют Чавушоглу у ході телефонної розмови у п’ятницю, 27 березня, повідомляє пресслужба МЗС.

«Глави МЗС окрему увагу приділили пошукам рішення проблеми вантажних перевезень до Туреччини та транзитом через неї», - йдеться у повідомленні.

Глава зовнішньополітичного відомства Туреччини висловив вдячність Україні за сприяння у поверненні турецьких громадян додому з різних країн світу.

Зі свого боку, Кулеба подякував колезі за аналогічне сприяння Туреччини громадянам України.