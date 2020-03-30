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Малюська переконує у дотриманні Конституції в "антиколомойському" законопроєкті

Малюська переконує у дотриманні Конституції в "антиколомойському" законопроєкті
03:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Малюська пояснив, що Фонд планує давати Україні кошти на розвиток економіки, а не на виплату компенсацій ексвласникам банків.

Міністерство юстиції вважає, що в урядовому законопроєкті №3260 щодо запобігання поверненню виведеного з ринку банку його ексвласникам дотримано норми Конституції. Про це міністр юстиції Денис Малюська написав у Facebook.

«Безумовно, що останнє слово щодо конституційності положень законопроєкту – за Конституційним судом (і здається мені, що відповідне подання туди від депутатів не забариться). Однак позиція Мін’юсту була і залишається однозначною: ми вважаємо, що норми Конституції дотримані», - заявив він.

Водночас міністр вказав, що окремі положення законопроекту, безумовно, підпадають під дію цілої низки статей Конституції: 41 (примусове відчуження об’єктів права приватної власності), 55 (право на захист прав та свобод судом), 56 (право на відшкодування шкоди) 124 (поширення юрисдикції судів на будь-який юридичний спір) та 129 (змагальність сторін як основна засада судочинства).

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«Фонд рекомендує встановити процедурні гарантії справедливого та неупередженого судового розгляду. Без таких гарантій існує ризик того, що хто-небудь із постраждалих осіб може через суд отримати надто велику компенсацію, яка зробить величезну дірку у державному бюджеті або ж резервах НБУ. Фонд планує давати нам кошти на розвиток економіки, а не на виплату компенсацій, щодо обґрунтованості яких у нього є великі сумніви», - сказав він.

Міністр юстиції також висловив думку, що медіа «не зовсім» обґрунтовано називають цей законопроєкт «антиколомойським».

«Насправді навряд чи хтось може бути певен, наскільки законопроєкт б’є по планах або інтересах пана Коломойського. Законопроєкт точно заважатиме поверненню націоналізованих банків колишнім власникам, а от чи хотів він повернути банк назад, чи ні (і наскільки це взагалі було б реально) – бабка на двоє гадала. Тому законопроєкт я б марно не демонізував і не персоналізував. Проєкт – не про персоналії, а про інституційні і процедурні механізми, які застосовуватимуться до усіх без винятку», - наголосив Малюська.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні, яке планується 30 березня, може розглянути й ухвалити урядовий законопроєкт №3260 «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності», який унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

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Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною траншу. Другою умовою є ухвалення законопроєкту про ринок землі.

Проєктом закону №3260 пропонується удосконалити регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу у цій сфері. Передбачається визначити особливості судового провадження у справах щодо оскарження рішень Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішень Фонду про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання та будь-яких інших рішень, прийнятих на його виконання, а також рішень щодо призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень КМУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Міністерства фінансів, прийнятих на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів щодо неможливості зупинення або припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур.

Документом планується й удосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку були завдані збитки (нанесена шкода), розширення та удосконалення механізмів участі держави у виведення банку з ринку.

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МВФ, Банк, Конституция, Минюст, Законопроєкт, Малюська.
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