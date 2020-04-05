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Експерти прогнозують падіння ВВП в Україні на 5,9%

Експерти прогнозують падіння ВВП в Україні на 5,9%
23:55 Нд, 5 Квітень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Для обрахунку прогнозу використовувався середній обмінний курс гривні в 2020 році на рівні 28,7 грн за долар США.

Поступове відновлення економіки очікується в другій половині 2020 року, але економічна активність залишиться нижчою, ніж до кризи, а падіння ВВП може становити 5,9%. Про це повідомляє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у дослідженні "Макроекономічний прогноз України - Коронакриза" на квітень 2020 року.

"Ми очікуємо, що економіка суттєво постраждає від внутрішніх обмежень та зниження зовнішнього попиту. Поступове відновлення економіки очікується в другій половині 2020 року, але економічна активність залишиться нижчою, ніж до кризи. Ми прогнозуємо падіння реального ВВП на 5,9% в 2020 році", - йдеться у документі.

Фахівці наголошують: споживча інфляція, за прогнозом, зросте лише до 7,5% в грудні, оскільки слабкий попит обмежить вплив вищих інфляційних очікувань та знецінення гривні.

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В Інституті економічних досліджень та політичних консультацій зауважили, що прогноз готувався "в дуже мінливих умовах та на основі припущень, які можуть виявитись некоректними". Експерти також припускають, що більшість обмежень на економічну активність будуть скасовані до кінця другого кварталу.

Підготовлений Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, Макроекономічний прогноз України, як зазначається, "має виключно інформаційний характер".

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій - український незалежний аналітичний центр, який спеціалізується на економічному аналізі та розробці рекомендацій, розвитку громадянського суспільства в Україні. Установа співпрацює з урядом в процесі визначення пріоритетних напрямків та механізмів реформ.

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Як повідомлялося, уряд уточнив макропрогноз на 2020 рік, зокрема, переглянув прогноз ВВП. Наразі очікується падіння на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи. Рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати становитиме 0,3%.

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Прогноз, ВВП, Економічна криза, Коронавірус.
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