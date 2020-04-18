Зеленський вніс зміни до бюджету щодо боротьби з коронавірусом

Новини Бізнесу:Для здійснення непередбачених заходів до резервного фонду направлено додатково 3 мільярди гривень.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 553-ІХ, який Верховна Рада підтримала на позачерговому пленарному засіданні 13 квітня. Про це повідомляє сайт глави держави.

"Зміни до державного бюджету на поточний рік внесені з метою оптимізації видатків відповідно до зовнішніх і внутрішніх викликів, пов’язаних з епідемією коронавірусу та світовою економічною кризою", - йдеться у повідомленні.

Згідно із законом, у складі держбюджету утворюється Фонд боротьби з коронавірусом в обсязі 64,7 млрд грн. Ці кошти спрямовуватимуться на першочергові та пріоритетні напрями протидії поширенню COVID-19.

Крім цього, у державному бюджеті додатково передбачено 15,8 млрд грн для доплат до зарплатні медпрацівникам, які протистоять епідемії. Загалом видатки Міністерства охорони здоров'я збільшуються на 16,4 млрд грн.

Щоб підтримати найбільш вразливі верстви населення під час епідемії коронавірусу, документом передбачено 10,6 млрд грн на одноразові доплати до пенсій. Видатки Міністерства соціальної політики збільшуються на 19,5 млрд грн.

Видатки на будівництво та ремонт доріг збережені, тож програма «Велике будівництво», яка покращує українську інфраструктуру та створює нові робочі місця, триватиме. На дорожню інфраструктуру у державному бюджеті закладено майже 70 млрд грн.

Також зміни до державного бюджету не передбачають скорочення видатків, спрямованих на забезпечення оборони й безпеки держави, підтримку агропромислового комплексу.