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Уряд розглядатиме кожен запит щодо сезонних працівників з України окремо

Уряд розглядатиме кожен запит щодо сезонних працівників з України окремо
18:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Кабінет міністрів окремо розглядатиме кожен запит роботодавців з-за кордону щодо сезонних працівників з України.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, який опублікований на Урядовому порталі.

Зазначається, що Україна, як і більшість інших країн Європи та світу, в умовах карантину вдаються до жорстких обмежувальних заходів, - закриття кордонів, повітряного простору щоб запобігти поширенню коронавірусу.

"Кабінет міністрів, починаючи з березня, робить усе можливе, аби повернути українських громадян на Батьківщину. І за цей час в Україну повернулося близько 2 млн наших співгромадян", - одають в Кабміні.

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Також зауважується, що в Європі наразі гостро постала проблема нестачі сезонних працівників, функцію яких здебільшого виконували українські громадяни.

"Уряд готовий розглядати кожен такий запит. Але прийматиме рішення точково, виходячи з поточної епідемічної ситуації в тій чи іншій країні та при дотриманні певних умов. Влада приймаючої сторони в обличчі роботодавця має забезпечити належні умови проживання, праці, медичного обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що повернутися до країн Європи так, як це можна було зробити раніше – неможливо. За словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлії Свириденко, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Австрія, Нідерланди та Швейцарія заборонили в’їзд для іноземців.

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«Саме тому через міжнародні карантинні обмеження та закриті кордони деякі українці не мають можливості їхати на заробітки до сусідніх країн. Нам всім необхідно перечекати цей непростий час вдома та не наражати на небезпеку себе та оточуючих», – зазначила заступник міністра.

Водночас є країни, які попри закриті кордони готові прийняти українських робітників. До Кабінету міністрів надходять такі запити від країн-партнерів щодо потреби у сезонних працівниках з України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняє, що в курсі цієї проблеми.

«Дійсно, звернення є. Але уряд України керується, насамперед, міркуванням безпеки і здоров’я наших громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож – це наражання на небезпеку захворювання, особливо, коли ця подорож здійснюється літаком», – зазначив Кулеба.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі карантин продовжено до 11 травня включно.

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Кабмин, Заробитчани, Україна, Уряд.
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