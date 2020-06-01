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Борг "Галичини" перед Укрексімбанком залишився непогашеним

Борг "Галичини" перед Укрексімбанком залишився непогашеним
14:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:ПрАТ “Галичина” було визнане банкрутом постановою Госпсуду Львівської області від 30 серпня 2018 року.

Господарський суд Львівської області ухвалив рішення про ліквідацію ПрАТ “Галичина”; при цьому непогашеними залишилися 1,24 млрд грн боргу підприємства перед державним Укрексімбанком. Про це повідомляє Finbalance.

25 травня Госпсуд Львівської області затвердив ліквідаційний баланс збанкрутілого ПрАТ “Галичина” й ліквідував цю компанію (справа №914/3734/15).

Суд констатував, що з огляду на недостатність майна боржника, вимоги низки кредиторів (у т.ч. Укрексімбанку - на 1,24 млрд грн), які не були погашені в ході ліквідаційної процедури, вважаються погашеними відповідно до ч. 7 ст. 64 Кодексу з процедур банкрутства.

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Як писав Finbalance, 5 березня 2020 року відбувся другий повторний аукціон з продажу ліквідатором ПрАТ “Галичина” прав вимоги підприємства до ПАТ “Ковельмолоко” в розмірі 86,25 млн грн (виникло на підставі договору купівлі-продажу товарів від 31.12.2009 №31/12-03. (Покупцем з пропозицією 517,5 тис грн стало ТОВ “Мідас Інвестиції” (у держреєстрі бенефіціаром значиться Пазяк Ірина). Частина відповідних прав вимоги (29%) була в заставі Укрексімбанку.

Госпсуд Волинської області ще 9 жовтня 2019 року визнав банкрутом згадане ПАТ “Ковельмолоко” та відкрив ліквідаційну процедуру (справа №903/426/16).

18 вересня 2019 року суд затвердив реєстр вимог кредиторів боржника, включивши в нього в т.ч. вимоги Укрексімбанку на 743,7 млн грн (як забезпечені заставою майна боржника), ТОВ “Мідас Інвестиції” - 111,5 млн грн (черга не уточнювалася), ПрАТ "Галичина" - 85,8 млн грн (четверта черга), ТОВ "Молочна компанія "Галичина" - 20,7 млн грн (четверта черга).

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Раніше "Молочна компанія "Галичина" заявляла, що ліквідація ПрАТ "Галичина" не позначиться на виробництві, якості продукції та її дистрибуції.

"Починаючи з 2015 року і по даний час власником готової молочної продукції, торгової марки "Галичина" та унікальних рецептур є ТОВ "Молочна компанія "Галичина", яка продовжує та розширює свою діяльність на ринку молочної продукції", - йшлося в повідомленні компанії.

ПрАТ “Галичина” і ПАТ “Ковельмолоко” пов’язані з групою “Континіум”.

Справи про банкрутство ПАТ «Ковельмолоко» та ПрАТ «Галичина» - не єдині в історії молочного бізнесу групи «Континіум».

У листопаді 2015 року Госпсуд Волинської області визнав банкрутом ТОВ «Українська сирна компанія», до якого, як писав Finbalance, Укрексімбанк пред’являв кредиторські вимоги на 811 млн грн, які, однак, зрештою відкликав. Тоді керівник ПАТ «Дубномолоко» (теж підконтрольне групі «Континіум») публічно запевняв, що банкрутство «Української сирної компанії» – «технічний момент», а борг компанії перед Укрексімбанком буде переведений на «Дубномолоко».

Як писав Finbalance, у березні 2019 року ПрАТ "Дубномолоко" (пов’язане з групою “Континіум”; випускає тверді та плавлені сири під торговою маркою «Комо») повідомляло про можливе внесення змін у кредитні договори з Укрексімбанком.

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Суд, Борг, Укрэксимбанк, Галичина.
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