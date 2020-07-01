Скачать
Середа, 01.07.2020
Зеленський має намір замінити всі правоохоронні підрозділи
Зеленський має намір замінити всі правоохоронні підрозділи
Є можливість, що в Україні закриють курорти через коронавірус
Є можливість, що в Україні закриють курорти через коронавірус
Джек Гріліш замінить Сане в Манчестер Сіті
Джек Гріліш замінить Сане в Манчестер Сіті
Немає навіть надії, що Мішлен зайде в Україну
Немає навіть надії, що Мішлен зайде в Україну

В Україні пришвидшать приватизацію

В Україні пришвидшать приватизацію
00:00 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
На засіданні Національної ради реформ, яке відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського, представлено концепцію реформи приватизації. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Під час засідання зазначалося, що в Україні у державній власності перебувають 3600 підприємств, кожне п’яте – збиткове, заборгованість із зарплати в таких структурах становить 2,9 мільярда гривень, і саме тому важливо кардинально пришвидшити приватизаційний процес.

Згідно з повідомленням, за п'ять місяців 2020 року завдяки приватизації до бюджету перераховано 500 мільйонів гривень, оголошено понад 800 аукціонів.

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко зазначив, що у 2020-му вдвічі збільшено кількість учасників приватизаційних аукціонів. Фонд розробив інтернет-магазин, у якому розміщено інформацію про приватизацію.

Сенниченко повідомив, що за участю Фонду державного майна підготовлено комплексний законопроєкт, який має зафіксувати процедуру передачі об’єктів у приватну власність, покращити процедуру приватизації та забезпечити її інституційну спроможність. Рішення про передачу об’єктів для приватизації має ухвалювати Кабінет міністрів, якщо орган управління не має обґрунтованих причин залишити об’єкт у своїй власності, борги об’єкта перевищують 50% вартості активів, об’єкт використовується неефективно або не за цільовим призначенням чи перебуває в податковій заставі.

Зеленський має намір замінити всі правоохоронні підрозділи

Також під час засідання було обговорено пропозиції щодо угоди про визнання винуватості, яка має розвантажити роботу судів і забезпечити невідворотність покарання. Президент вважає цю ідею не готовою до реалізації, тому запропонував доопрацювати відповідний законопроєкт.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 червня відхилила законопроєкти "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (№2831-1) і "Про відновлення дії Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (№2831-2).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Приватизация, Закон.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коли потрібно вживати каву, чай та воду для організму
02 Пандемія коронавірусу набирає обертів
03 Німеччина має гарантувати транзитний статус України
04 Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків
05 "Будапештський" формат: посол Британії різко висловилася про дії РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ще жодне століття не обійшлося без пандемії - експерти
Ще жодне століття не обійшлося без пандемії - експерти
Список країн, куди можна полетіти на відпочинок
Список країн, куди можна полетіти на відпочинок
Заборгованість України по зарплаті у травні зросла на 4,9%
Заборгованість України по зарплаті у травні зросла на 4,9%
Австрія не дозволяє авіаперельоти Україні до 15 липня
Австрія не дозволяє авіаперельоти Україні до 15 липня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся