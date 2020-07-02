Рівень зарплат українських аграрів стрімко падає

Середня місячна зарплата по Україні в сільському, лісовому і рибному господарстві в травні поточного року скоротилася на 11,6%

Представники сільського, лісового та рибного господарств в травні в середньому мали 8965 гривень зарплати, що на 11,6% менше, ніж у квітні.

Про це свідчать дані Держстату України.

Так, середня заробітна плата сільскогосподарському секторі скоротилася у минулому місяці на 13,6% та становила 9005 гривень. Цікаво, що при цьому рівень зарплат в агросекторі з початку 2020 року по травень був на 10,3% вище, ніж у аналогічний період 2019 року.

Да даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2020 року зросла порівняно з травнем 2019 року на 3% - до 10 542 гривні.

Нагадаємо, Державна служба статистики повідомила, що загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні у травні зросла на 4,9% і на 1 червня 2020 року становила 3,143 млрд грн.