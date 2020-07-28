На Одеському припортовому заявляють про тиск щодо конкурсу на постачальника сировини

Довкола конкурсного відбору постачальника давальницької сировини для АТ "Одеський припортовий завод" розгорнулася бурхлива інформаційна хвиля, метою якої є дестабілізація обстановки на підприємстві, що може призвести до зупинки заводу. Про це йдеться у заяві пресслужби ОПЗ.

"Конкурсний відбір проводиться відповідно до затвердженого порядку відбору. На другому етапі конкурсу всі учасники надали максимально вигідні для підприємства пропозиції. Наразі переходимо до фінального етапу – визначення переможця відбору", - наголошується у заяві.

На думку АТ «ОПЗ», зацікавлені групи намагаються чинити тиск на членів Правління підприємства з метою змінити рішення, які були прийняті під час проведення процедури відбору та визначення замовника робіт з переробки давальницької сировини і послуг з відвантаження готової продукції для Одеського припортового.

"Мета менеджменту АТ «ОПЗ» – забезпечення стабільної та безпечної роботи підприємства й недопущення ситуації, в якій завод знаходився ще недавно: 16 місяців простою виробничих потужностей, скорочена робоча неділя, невиплата заробітної плати та відплив великої кількості кваліфікованих кадрів. Ці фактори призвели до тривалої соціальної напруги на підприємстві. Ми не можемо допустити повторення цієї ситуації. Будемо оперативно реагувати на спроби зриву конкурсного відбору та дестабілізації обстановки на заводі», - зазначив в.о. голови Правління – директора АТ «ОПЗ» Микола Синиця.

Варто зауважити, що свою позицію щодо відмови участі у другому етапі конкурсу з відбору постачальника давальницької сировини ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" та ПП "ОККО Контракт" правління ОПЗ мотивували "відсутністю досвіду реалізації мінеральних добрив" у цих компаній.

У свою чергу, керівництво ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» заявило про безпідставність "усунення компанії від конкурсу АТ «Одеський припортовий завод» з відбору замовника переробки давальницької сировини".

"Через відсутність процедури оскарження та конфліктної комісії ми були змушені звернутися до суду за захистом своїх прав. У рамках заявленого позову судом були застосовані забезпечувальні заходи у вигляді заборони на проведення аукціону та інших дій у ході процедури відбору. Однак всупереч ухвалі суду, про яку завчасно було повідомлено правлінню АТ «ОПЗ» і Товарній біржі «Полонекс», аукціон був проведений", - зазначили у «Сокар Україна».

Як повідомлялося 23 липня, Господарський суд Одеської області виніс ухвалу за позовом ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» про зупинення конкурсу з відбору замовника робіт з переробки давальницької сировини для АТ «Одеський припортовий завод».

Однак акціонерне товариство повідомило, що 23 липня 2020 року відбувся другий етап процедури відбору і визначення замовника робіт з переробки давальницької сировини та послуг з відвантаження готової продукції для АТ "ОПЗ".

В аукціоні брали участь компанії IBE Trade Corp., Maddox SA і ТОВ «Агро газ трейдінг». Правлінням АТ «ОПЗ» було прийнято рішення не визначати переможця за результатами другого етапу відбору та провести третій етап – перемовини.

Сокар Україна — дочірня компанія Державної нафтової компанії Азербайджану.