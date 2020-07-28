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Цифровий розгін: чому курс біткоіна виріс до максимуму з вересня 2019 року

Цифровий розгін: чому курс біткоіна виріс до максимуму з вересня 2019 року
14:50 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
У понеділок, 27 червня, курс біткоіна виріс більш ніж на 8% і вперше з вересня 2019 року перевищив позначку $ 10,8 тис. Різке подорожчання криптовалюти аналітики пов'язують з рекордним послабленням долара на глобальному ринку. Також підтримку цифрової монеті надає те, що сталося навесні зміна правил видобутку біткоіна. Як вважають експерти, до кінця року котирування можуть додатково зрости до $ 15 тис. У той же час фахівці попереджають про збереження ризиків для кріптовалютного ринку.

У понеділок, 27 липня, світовий ринок криптовалюта продемонстрував рекордне зростання. У ході торгів ціна біткоіна росла більш ніж на 8% і вперше з вересня 2019 року перевищувала позначку $ 10,8 тис.

Схожу динаміку показали і інші цифрові активи. Так, наприклад, ефіріум зростав у ціні на 3,5% (до $ 320), а біткоіни-кеш - на 6% (до $ 260). При цьому загальна капіталізація ринку електронних грошей збільшилася на 5% - до $ 314 млрд. Такі дані наводить портал Coinmarketcap.

Багато в чому спостерігається подорожчання криптовалюти,  експерти пов'язують це з різким ослабленням долара на світовому ринку. На торгах понеділка відповідний індекс DXY опускався до 93,5 пункту. Значення стало найнижчим з червня 2018 року.

«Ми бачимо, що в останні дні нацвалюта США як глобальна одиниця виміру почала різко знецінюватися. В умовах здешевлення долара різко набирають вагу буквально всі можливі фінансові активи: дорожчають метали, товари та валюти », - розповів RT шеф-аналітик TeleTrade Петро Пушкарьов.

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За його словами, тиск на американську валюту чинили дії ФРС США. Нагадаємо, в кінці березня на тлі спалаху коронавірусу Федрезрв Штатів оголосив про безпрецедентне розширення програми кількісного пом'якшення. Регулятор почав друкувати долари і в необмеженій обсязі скуповувати облігації на фондовому ринку. Така політика повинна привести до збільшення грошової маси в економіці і допомогти наростити темпи зростання ВВП. У той же час заходи ФРС призводять до ослаблення долара, додав Пушкарьов.

Крім цього, негативний вплив на динаміку валюти США зробило загострення відносин між Вашингтоном і Пекіном. Таку точку зору в розмові з RT висловив керуючий партнер EXANTE Олексій Кирієнко.

«Протистояння Штатів і Китаю переходить в гостру фазу. При цьому конфлікт вже зачіпає не лише торговельні відносини і супроводжується територіальними суперечками, звинуваченнями в порушеннях міжнародного права, хакерськими атаками і закриттям дипломатичних представництв. Ймовірно, настільки жорстка риторика - передвиборна стратегія Дональда Трампа із залучення виборців. При цьому складається несприятлива ситуація для фінансових ринків, яка загрожує несподіваними подіями »- пояснив Кирієнко.

Зростання цін на криптовалюта експерт також пов'язує з наслідками події навесні халвінга - зміни правил видобутку біткоіни. Традиційно подія відбувається раз на чотири роки і є одним з визначальних для динаміки глобального ринку цифрових монет.

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Біткоін існує на основі технології блокчейн - єдиної бази даних, яка містить інформацію про всі здійснені транзакції. Емісія нових криптомонет відбувається за рахунок Майнінг - вирішення складних математичних задач і появи нового блоку в мережі блокчейн. Кожен такий блок являє собою масив даних, де з'являється інформація про всі операції, проведених після створення попереднього блоку. За рішення задачі Майнер отримують винагороду у вигляді біткоінів.

З кожним роком пошук таких блоків стає складніше і вимагає все більших обчислювальних потужностей, а нагорода за Майнінг зменшується. Так, в 2009 році вона становила 50 біткоінів за блок, в 2012-му знизилася до 25 біткоінів, а в 2016-м - до 12,5. 11 травня 2020 року винагорода Майнер знову скоротилося вдвічі і досягла 6,25 біткоіни.

За словами експерта, тепер видобуток нових біткоінів відбувається повільніше. При цьому попит на електронні монети все ще продовжує збільшуватися колишніми темпами.

Як розповів RT провідний аналітик Forex Optimum Іван Капустянський, після досягнення рекордних показників найближчим часом курс біткоіна здатний ненадовго скоректуватися до $ 10 тис. За монету. Тим часом в наступні місяці показник може продовжити зростання і перевищити $ 12 тис., Вважає фахівець.

За прогнозом Петра Пушкарьова, до кінця року біткоін може подорожчати до $ 15 тис. У той же час експерт попереджає про збереження ризиків для світового ринку криптовалюта.

«Очікуваний ціновий пік ризикує опинитися недовговічним. Інвестори в цьому році вже не раз демонстрували, що готові відразу ж розпродавати будь занадто дорожчий актив і просто виводити отриманий прибуток з ринку », - додав аналітик.

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Криптовалюта, Біткоїн.

Автор:

Телеграф
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