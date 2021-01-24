Два сценарії для України: що буде з курсом долара в 2021 році

У 2020 році Україна опинилася під впливом ряду зовнішніх і внутрішніх факторів, які сильно вплинули на економічний стан країни. Аналітик в Alpari (Альпарі) Максим Пархоменко дав «Телеграфу» позитивний і негативний варіанти економіко-фінансового розвитку подій в Україні в поточному році.

«При позитивному розвитку подій Україна в 2021 році отримує нову програму від МВФ, на зовнішніх ринках Мінфін може легко залучати фінансування. За рахунок цього можна без проблем виконувати бюджет », - зазначає Максим Пархоменко.

Він підкреслює, що ціни на сталь (а ми її експортуємо) на цього тижня пробили максимуми від 2008 року.

«Якщо протягом цього року, ціни на сталь продовжують рости, то за рахунок цього буде рости і український експорт. Плавно зміцнюється гривня - до 27,00 грн за долар. Інфляція прискорюється, але в рамках прогнозу НБУ - до 6%», - прогнозує аналітик Alpari позитивний варіант.

При негативному ж - немає програми від МВФ, на зовнішніх ринках Мінфін не може залучити фінансування для виконання бюджету. Як наслідок - бюджет погано виконується, урізаються програми розвитку і будівництва. За рахунок цього економіка відновлюється повільніше.

«Зростання експорту триває, але НБУ утримує курс гривні для виконання митних надходжень. Курс утримується на рівні в 28,00. Інфляція за рахунок слабкої бази для порівняння (низькі ціни на паливо і газ, комуналка) зростає більш швидкими темпами - і виходить на рівень в 9%», - малює неприємні перспективи Максим Пархоменко, висловлюючи надію, що все піде все ж за позитивним сценарієм.

Авторитетний економіст Михайло Кухар раніше розповів "Телеграфу" про позитив і негатив корона-кризового 2020 року, а також порадував прогнозом на 2021-й.