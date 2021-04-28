Главу НАК "Нафтогаз" Коболєва звільнили

Тільки що в Мережі з'явилася новина про те, що з посади голови НАК Нафтогаз України звільнений Андрій Коболєв. Про це повідомляє Телеграм-канал нардепа Ольги Василевської-Смаглюк.

"Тільки що на Кабміні звільнили Андрія Коболєва з посади голови НАК Нафтогаз України. Нарешті", - коротко повідомила парламентарій.

Раніше Андрій Коболєв неодноразово піддавався критиці на своїй посаді. Так, виконавчий директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що отримав повідомлення про звільнення його з компанії через два місяці і розкритикував роботу Андрія Коболєва на посаді голови правління НАК. За його словами, Коболєв не має достатньої компетенції для керівництва компанією.

Нагадаємо, 21 березня Кабінет міністрів України погодив пропозицію наглядової ради НАК "Нафтогаз України" про продовження на чотири роки контракту з головою правління Андрієм Коболєвим. За умовами нового контракту, зарплата Коболєва була зменшена більш ніж удвічі.

Тоді голова парламентського комітету енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявляв, що рішення про продовження контракту голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва приймалося виходячи з позиції наглядової ради компанії і оцінки діяльності компанії урядом.