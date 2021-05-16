Українській землі передрекли серйозне зростання в ціні: озвучені цифри

Як показує досвід відкриття ринку землі в східноєвропейських країнах, вартість гектара землі сільськогосподарського призначення зростає на 20% і більше на рік, а за участі іноземців - на 30-40%. На таке ж і більше зростання цін розраховують і у владі України, яка прагне відкрити ринок землі.

Зокрема, про це "Телеграфу" сказав народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

"Особисто я згоден з цими показниками. У своїх прогнозах я спираюся на зростання орендної плати в Україні (а зростає вона досить швидко через конкуренцію) і на досвід інших держав, які також пройшли процес розподілу паїв, і у яких темпи зростання цін на землю, в залежності від країни, були 15-30% щорічно", - зазначив Сольський.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький теж згоден з такими прогнозами зростання цін.

"Дійсно, згідно зарубіжного досвіду, після відкриття ринку землі її ціна зростає на 15-20% щороку - ми з цими прогнозами згодні. Це відбувається саме в перші роки після відкриття ринку", - говорить заступник міністра.

При цьому він підкреслює, що іноземці жодним чином не зможуть купити українську землю: максимум, доступний для них - це оренда.

"Доступу іноземців до купівлі української землі не передбачено взагалі. Ні зараз, ні в 2024 році. Це обмеження безстрокове", - говорить Висоцький.

Заступник міністра зазначив, що згідно із законодавством, в 2024 року доступ на ринок землі отримають тільки українські юридичні особи.

Більше по темі ринку землі читайте в матеріалі "Телеграфа": "Віддаємо "чорне золото" у приватні руки, недорого: що буде з українською землею після реформи?"