Скачать
Понеділок, 17.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Віддаємо "чорне золото" у приватні руки, недорого: що буде з українською землею після реформи?
Віддаємо "чорне золото" у приватні руки, недорого: що буде з українською землею після реформи?
З камерами фотофіксації в Києві стало менше ... на дві аварії з потерпілими на місяць
З камерами фотофіксації в Києві стало менше ... на дві аварії з потерпілими на місяць
Яке свято 17 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 17 травня: народні прикмети і заборони
Не тільки санкції: РНБО із Зеленським всерйоз взялися за телебачення
Не тільки санкції: РНБО із Зеленським всерйоз взялися за телебачення

Українській землі передрекли серйозне зростання в ціні: озвучені цифри

Українській землі передрекли серйозне зростання в ціні: озвучені цифри
Оновлено 17:13 Нд, 16 Травень 2021 Телеграф В.С.Білецький

Як показує досвід відкриття ринку землі в східноєвропейських країнах, вартість гектара землі сільськогосподарського призначення зростає на 20% і більше на рік, а за участі іноземців - на 30-40%. На таке ж і більше зростання цін розраховують і у владі України, яка прагне відкрити ринок землі.

Зокрема, про це "Телеграфу" сказав народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

"Особисто я згоден з цими показниками. У своїх прогнозах я спираюся на зростання орендної плати в Україні (а зростає вона досить швидко через конкуренцію) і на досвід інших держав, які також пройшли процес розподілу паїв, і у яких темпи зростання цін на землю, в залежності від країни, були 15-30% щорічно", - зазначив Сольський.

Менше половини українців обізнані про проблему ринку землі (інфографіка)

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький теж згоден з такими прогнозами зростання цін.

"Дійсно, згідно зарубіжного досвіду, після відкриття ринку землі її ціна зростає на 15-20% щороку - ми з цими прогнозами згодні. Це відбувається саме в перші роки після відкриття ринку", - говорить заступник міністра.

При цьому він підкреслює, що іноземці жодним чином не зможуть купити українську землю: максимум, доступний для них - це оренда.

"Доступу іноземців до купівлі української землі не передбачено взагалі. Ні зараз, ні в 2024 році. Це обмеження безстрокове", - говорить Висоцький.

Заступник міністра зазначив, що згідно із законодавством, в 2024 року доступ на ринок землі отримають тільки українські юридичні особи.

Більше по темі ринку землі читайте в матеріалі "Телеграфа": "Віддаємо "чорне золото" у приватні руки, недорого: що буде з українською землею після реформи?"

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 109

Все по темі:

Земля, Оренда, прогнози, Ціна, Тарас Висоцький, Вартість, Очікування, Зростання, Микола Сольський.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Степанову приготуватися? Два українських міністра йдуть &quot;за власним бажанням&quot;
Степанову приготуватися? Два українських міністра йдуть "за власним бажанням"
Великі музичні фестивалі скасовують по всьому світу, але в Україні є ще де відпочити (список)
Великі музичні фестивалі скасовують по всьому світу, але в Україні є ще де відпочити (список)
Українській землі передрекли серйозне зростання в ціні: озвучені цифри
Українській землі передрекли серйозне зростання в ціні: озвучені цифри
Не святі горшки ліплять: як колишня мер Гетеборга стала водієм сміттєвоза
Не святі горшки ліплять: як колишня мер Гетеборга стала водієм сміттєвоза
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся