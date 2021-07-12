Ринок землі в дії: скільки угод вже уклали в Україні і де торгують найактивніше (інфографіка)

В Україні з 1 липня 2021 року, нехай і з обмеженнями, почав роботу ринок землі. Поки можливість її купувати мають лише фізичні особи і то не більше 100 гектарів в одні руки.

"Телеграф" вирішив дізнатися скільки ділянок було продано в Україні в перші 11 днів роботи ринку.

Згідно з даними Мінагро, всього було укладено 532 угоди, а загальна площа проданих земель склала 570 гектарів.

Найбільше угод було укладено в Київській, Вінницькій і Дніпропетровській областях - 62, 52 і 43 відповідно.

А ось якщо дивитися по площі, то в лідери виходить Харківська область, там було продано 107,1 гектар. За нею слідують Полтавська і Дніпропетровська (93,9 і 61,1 га відповідно).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розбирав ситуацію з відкриттям ринку землі, а також ділився прогнозами про те, до чого це призведе.