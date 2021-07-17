Банкова прагне в обійми Пекіна: названі можливі наслідки

Українське керівництво прагне налагодити більш тісні відносини з Китаєм заради доступу до дешевих кредитів Пекіна, які можуть мати негативні наслідки в довгостроковій перспективі

Про це заявив в коментарі "Телеграфу" політолог, власник компанії стратегічного консалтингу Berta Communications Тарас Березовець.

Він звернув увагу на те, що Китай в очах Банкової є вигіднішим кредитором, оскільки пропонує більш низький відсоток і не висуває вимог, схожих з міжнародними фінансовими установами. Однак, якщо Захід вимагає від України боротися з корупцією, забезпечувати демократичні свободи і т. д., то Пекін - "правильні" голосування в міжнародних організаціях.

"Чи готові ми до цього? Як і до нав'язування Китаєм в якості зразка власної економічної і політичної моделі, далекої від місцевих реалій", - вказав Березовець.

За словами експерта, поступовий розворот Зе-команди в сторону Піднебесної може мати дуже негативні наслідки для України в майбутньому.

"Наприклад - поступова відмова західних країн від співробітництва з Україною. У першу чергу це стосується США, для яких Китай є стратегічною загрозою №1. У середньостроковій перспективі це може призвести до дуже серйозного охолодження відносин - вже навіть з нинішньою американською адміністрацією демократів", - підкреслив він.

Як писав "Телеграф", 13 липня президент Володимир Зеленський провів перші переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Раніше лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ захоплювався політикою Комуністичної партії Китаю, зокрема, в управлінні економікою і побудові держави. Нардеп заявив про необхідність переймати досвід КНР.