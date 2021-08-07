Радник Зеленського розповів, на що витратять "подарунок" МВФ у розмірі 2,7 млрд доларів

Україна до Дня Незалежності отримає транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,7 млрд доларів, частину якого планують відправити у золотовалютні резерви НБУ, щоб створити "подушку безпеки" для країни.

Про це у п’ятницю, 6 серпня, в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

За його словами, дискусія щодо використання цих коштів ще триває, однак цілком ймовірно, що частину від 2,7 млрд доларів заведуть у золотовалютні резерви НБУ.

Устенко зазначив, що це необхідно для створення додаткової подушки безпеки для України.

"Частина - буде використана в цьому році, але значна їх частка буде використана в наступному році", - додав радник президента.

Крім того, влада частину коштів МВФ спрямує на стимулювання економічного розвитку України в "середньому і довгостроковому проміжку часу". Устенко зазначив, що кошти направлятимуть на проекти, пов’язані з розвитком інфраструктури, або стимулюванням вітчизняних виробників.

Варто зазначити, що МВФ загалом виділить 650 млрд доларів спеціальних коштів запозичення країнам-членам. З них Україна отримає 2,7 млрд доларів вже 23 серпня.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна все ще сподівається на транш МВФ у розмірі 0,7 млрд доларів США в 2021 році.