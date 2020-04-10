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П'ятниця, 10.04.2020
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Євросоюз хоче виділити пів трильйона євро на підтримку бізнесу

Євросоюз хоче виділити пів трильйона євро на підтримку бізнесу
10:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Це рішення міністрів фінансів Єврогрупи мають затвердити лідери 27 країн ЄС.

Міністри фінансів країн Європейського Союзу у четвер увечері погодили пакет економічних заходів на 550 мільярдів євро для підтримки компаній, працівників та системи охорони здоров’я у період пандемії коронавірусу. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель у Twitter.

"Єврогрупа погодила серйозний пакет інструментів для реагування на кризу COVID-19 в дусі солідарності. Це європейська "страхувальна сітка" у пів трильйона євро для підтримки працівників, малих і середніх підприємств і бізнесу. Зараз готується основа для потужного відновлення, щоб перезапустити нашу економіку", - написав Мішель.

Як пише АР, президент Єврогрупи Маріо Сентено назвав пакет заходів "абсолютно безпрецедентним".

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"Сьогодні вночі Європа показала, що вона може давати результати, коли є воля", - зауважив він.

Зазначається, що 100 мільярдів євро будуть використані на компенсацію зарплат, щоб компанії могли скоротити робочий час, а не робочі місця.

Європейський інвестиційний банк збільшить кредитування компаній на 200 мільярдів євро, а фонд Європейського механізму стабільності в єврозоні надасть урядам 240 мільярдів євро дешевих кредитів.

Як повідомлялося, станом на ранок 10 квітня у світі підтверджено 1 604 855 випадків коронавірусу, з них 95 738 летальних, 356 673 людини одужало.

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Бизнес, Гроші, Європарламент, Коронавірус, Європйський Союз.
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