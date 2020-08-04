Скачать
Вівторок, 04.08.2020
Держстатус для релігійних свят: головний рабин України подякував Зеленському
Держстатус для релігійних свят: головний рабин України подякував Зеленському
МОЗ веде перемовини щодо трансплантацій українцям, які перебувають в Індії
МОЗ веде перемовини щодо трансплантацій українцям, які перебувають в Індії
Санін: бачення Маркевича повністю співпало з нашою концепцією розвитку клубу
Санін: бачення Маркевича повністю співпало з нашою концепцією розвитку клубу
Привітання з днем залізничника у віршах, прозі та картинках
Привітання з днем залізничника у віршах, прозі та картинках

У Мінфіні повідомили показники виконання держбюджету за липень

У Мінфіні повідомили показники виконання держбюджету за липень
10:09 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Виконання держбюджету за липень 2020 року становить 111,6 % перевиконання розпису податковою і 100,4% виконання плану митницею. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За оперативними даними Державної казначейської служби України, у липні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 58,0 млрд грн, розпис виконано на 111,6%. При цьому відшкодування ПДВ становило 9,1 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за платежами, справляння яких контролює ДПС, надходження становили 29,6 млрд грн, розпис перевиконано на 23,1% або +5,6 млрд гривень.

Вказується, що основними платежами, за рахунок яких відбулось перевиконання, стали:

податок на додану вартість (+4,3 млрд), у тому числі за рахунок боротьби зі зловживаннями при відшкодуванні податку з бюджету; акцизний податок з виробленої в Україні продукції (+1,2 млрд); податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (+0,2 млрд); рентна плата за користування надрами (+0,2 млрд).

"Надходження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 25,6 млрд грн, або 100,4% від місячного розпису. За підсумками січня-липня 2020 року розпис доходів за загальним фондом державного бюджету було виконано на рівні 94,0%, в той час як у січні-квітень поточного року – 86,1%", - повідомляють у Мінфіні.

Мінсоцполітика поділилися планами підвищення пенсій у 2021 році

Також повідомляється, що за оперативними даними ДКСУ за січень-липень 2020 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 564,3 млрд грн, або 88% від розпису звітного періоду. При цьому соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

"За січень-липень 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 47,4 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 54,8 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 100,8 млрд гривень", - резюмували у Мінфіні.

Як повідомлялося, держбюджет від початку року недоотримав понад 30 млрд грн доходів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Мінфін, Держбюджет, Виконання, Липень.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Захисник Шахтаря Бутко може перейти в Десну
02 Екс-глава ДАБІ Кудрявцев намагається закрити справу про підроблений диплом
03 У Генуї відкрили новий міст на місці обвалу, де загинули 43 особи
04 Сатурн буде надзвичайно яскравим на поточному тижні. Як побачити планету у нічному небі
05 Нацбанк змінив порядок подання звітів для банків та небанківських установ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чиновник Мінветеранів вимагав гроші з пораненого військового
Чиновник Мінветеранів вимагав гроші з пораненого військового
SkyUp зазнала близько $30 мільйонів збитків і розраховує на кредит
SkyUp зазнала близько $30 мільйонів збитків і розраховує на кредит
У Сінгапурі приїжджим одягатимуть &quot;карантинний&quot; браслет
У Сінгапурі приїжджим одягатимуть "карантинний" браслет
4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся