Куди звертатися, коли в квартирі дуже холодно/жарко?

З початком опалювального сезону ситуація з опаленням у всіх неоднозначна. Часто українці скаржаться, що змушені мерзнути у своїх будинках, але є й ті, кому жарко. Так, в суворих реаліях нашого ЖКГ, теплових мереж і якості комунікацій з обладнанням ТЕЦ, це звучить дико.

Думаєте, це добре коли вдома занадто жарко? За внутрішньоквартирним кліматом може і так, а ось по грошах - не дуже.

Справді в Києві буває жарко

З настанням січневих морозів працівники котелень почали відкручувати сильніше газ і накладати тиску в стояки. Так подобається не всім. Журналіст "Лівого Берега" Олександр Рудоманов розказав, що у нього у квартирі занадто тепло і поцікавився, куди можна звернутися або що зробити, щоб прикрутити подачу тепла в батареях. І головне, щоб це дозволило заощадити гроші, які абоненти платять за занадто теплий потік.

Індивідуального опалення не має. Провести його зараз, під час достатньо сильних холодів, не має сенсу, а зробити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) - це час.

Але є деякі виходи з подібних ситуацій, про які написали в коментарях та озвучив наш головний редактор.

Підвал та вентиль

Взагалі, щоб розв'язати питання з опаленням та вирішити можливість контролювати температуру по багатоквартирній домівці краще за все створити ОСББ. В коментарях до посту Олександра Рудоманова про це пише Олег Попенко зі Спілки споживачів комунальних послуг, який ще є радником в КМДА. Крім того, він додає, що ТЕЦ не може змінити тиск подачі теплоносія. Отже, це можливо зробити тільки в самому будинку.

А це можливо здійснити так - спуститися у підвал та прикрутити вентиль, якщо занадто жарко, або відкрутити, коли стає холодно. Звісно, ця процедура має низку нюансів від пошуку та постійного доступу до ключів від підвалу до повного узгодження з мешканцями будинку з приводу загальної температури. Зазвичай на першому поверсі та в кутових квартирах холодніше на декілька градусів й нічого з цим не поробиш.

ОСББ та терморегулятор

Коментатори посту порадили журналісту поставити Індивідуальний тепловий пункт (ІТП). Це автоматизований модульний пристрій, що транспортує теплову енергію від зовнішніх теплових мереж до системи опалення, гарячого водопостачання та вентиляції житлової будівлі. До речі, без створення ОСББ його монтаж неможливий.

А так, він надає співвласникам будинку можливість нормально заощадити. З ІТП можна контролювати об’єм опалення. Але ця штука окрім юридичного нюансу встановлення та особливостей встановлення в нову архітектуру ще має високу ціну - 450 тисяч гривень у середньому. Але скидатися всім багатоквартирним будинком варто, бо, в підсумку це від 20 до 50% економії.

Електричне опалення

Є альтернативний варіант - провести електричне опалення. Навіть попри те, що тарифи за електрику з 1 січня змінилися, все одно, можна ні від кого не залежати. Але і тут є купа нюансів. Головний редактор "Телеграфа" Ярослав смажені безпосередньо зіткнувся з тим як під'єднати, і що потім робити з усією системою. По-перше, оформлення тільки документації для тарифу на електроопалення приватного будинку коштує близько 6 тисяч гривень. По-друге, тепер доведеться платити за нього без пільг.

Ярослав Жарєнов, головред “Телеграфа”: Як вже знаєте, з 1 січня в Україні скасували пільгові 3000 кВт зі знижкою 50% для тих, у кого електроопалення. По суті - ціна за світло злітає вдвічі (у мене було десь 2,5К, тепер буде 5к). Обіцяють повернути до 1 тисячі гривень. Загальний баланс все одно не сходиться.

І ще вишенька на торті. На вулиці або в будинку може не вистачити потужності та щитова може просто вимкнутися. Наприклад, якщо відкручувати сильніше опалення, то може просто вирубатися вся вулиця. Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі", яка обслуговує мешканців київської області, скаржиться на зростання споживання і рекомендує менше використовувати електрику. При тому, що кожен з клієнтів споживає електрику в рамках свого договору, але електромережі все одно не витримують. А що робити, якщо вдома діти та робота під час карантину віддалена?

Ярослав Жарєнов, головред “Телеграфа”: У листопаді (до морозів) нешановний Київобленерго тиждень (!) не міг поміняти автомат на підстанції. Тиждень баталій, нічних дзвінків і походів до автомата. Вирішили. З морозами сьогодні проблема повернулася, при тому вирубує знову всю вулицю. Гаряча лінія мене вже дізнається по голосу. Компанія видала на вулиці кожному певну кількість кВт, а загальний автомат поставила набагато менше потрібного та аргументує це тим, що з морозами ми стали більше брати світла (от нігадяї!), Замість того щоб нормально порахувати та поставити автомат.

Це просто ідеально дебільна історія, бо є клієнт, який платить кеш (за кожний додатковий кВт при збільшенні потужності +1870 грн чи щось біля того, щоб додати собі 13 кВт заплатив близько $900). Але використати я їх не можу! Ідіотизм? Ще і який.

Найпечальніше те, що всі описані випадки носять більш дискусійний характер ніж вирішальний. Виносити такі питання на люди безумовно треба, але поки ОТГ та уряд не почнуть з ними працювати на практично-прикладному рівні, тепліше чи, навіть, холодніше вдома не стане.