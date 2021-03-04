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Банківські картки українців - під загрозою: який спосіб крадіжки грошей придумали шахраї і як не стати їх жертвою

Банківські картки українців - під загрозою: який спосіб крадіжки грошей придумали шахраї і як не стати їх жертвою
Оновлено 15:53 Сьогодні Телеграф

Останнім часом в соціальних мережах поновилися публікації про шахраїв, які крадуть гроші з карток і смартфонів за допомогою переносного термінала. Суть крадіжки проста: зловмисник за допомогою спеціального портативного термінала підходить впритул до людини та знімає енну суму з банківської карти. Ідеальний план, адже жертва нічого не відчуває і, швидше за все, дізнається про зникнення грошей занадто пізно.

"Телеграф" розібрався, як здійснюють такі крадіжки у 2021 році і яким чином можна захиститися від подібного роду шахраїв.

Що кажуть люди?

В кінці лютого користувач Facebook Андрій Ситников опублікував пост про те, що в громадському транспорті невідомі знімаю гроші з карток. Особливо це стосувалося метро. Користувач соцмережі навіть прикріпив фотографію чоловіка з бездротовим терміналом в руці.

"У годину пік людина з мобільним терміналом (невеликих розмірів) в руці ходить між пасажирами, одночасно проводячи терміналом по верхньому одягу, жіночим сумочкам і так далі. Принцип роботи апарату такий: у тих, хто має з собою карту з функцією безконтактної оплати даний апарат зніме гроші. Перевіряли з товаришем особисто: через жіночу сумочку або якщо карта в кишені верхнього одягу, то гроші знімає легко (якщо хороший апарат)", - написав Ситников.

Андрій Ситніков

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Частина користувачів зазначила, що подібний випадок може також статися і зі смартфоном, на якому встановлений NFC (Near Field Communication - технологія бездротового високочастотного зв'язку малого радіуса дії "в один дотик", яка використовується для оплати за схемою "телефон-термінал" - Авт.).

Що насправді?

Ми звернулися до власного джерела в одному з найбільших банків України за роз'ясненням. Як з'ясувалося насправді ситуації з крадіжкою грошей з карти, у якій є чіп безконтактної оплати, можливі. Хоча зі смартфона вкрасти гроші складніше.

"Це рідкість, звичайно, але трапляється. Тільки на фото, опублікованому автором поста в Фейсбуці, зображений якийсь" монстр ". Зазвичай такий термінал кладуть в невелику сумочку (барсетка, кенгурушка, однолямочник) і обтираються об тих, що стоять поруч", - розповіли у банку.

Джерело відзначило, що злодійство грошей даними способом пов'язано з певними нюансами.

"Термінал заряджають на невеликій платіж з двох причин. По-перше, ці суми зазвичай нижче межі, на якій карта запитує PIN для підтвердження платежу. По-друге, через 300-400 грн мало хто захоче звертатися до органів і банк - це клопітно. Особливо поліція. Є ймовірність 95%, що вмовлять не писати заяву".

Цю ж інформацію нам підтвердив Назар Токар - фахівець з кібербезпеки, адміністратор української Вікіпедії та автор популярного україномовного YouTube-каналу про технології та винаходи Tokar.ua. І додав, що такими пристроями як на фото шахраї не ходять.

"Такі транзакції проводити дуже складно, їх зазвичай роблять на невеликі суми. Якщо жертва помітить зняття, то умовні 5-10 грн не створять привід дзвонити в банк і скаржитися. А ще там значно менше за розміром термінали, ніж на фото. Це автор, мабуть, просто жартує, тому що мінітермінал за розміром - як упакування жуйки, його включають в роз'єм навушників смартфона", - розповів експерт.

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У своєму Twitter Назар додав, що є також портативні POS-термінали, на вигляд як смартфон. Пристрій на фото нижче може навіть друкувати чеки.

Назар Токарь про POS-терминали

Як не стати жертвою шахрая?

Джерело з українського банку говорить, що один з варіантів убезпечити себе - завести звичайну карту без вбудованого чіпа і під'єднати до Google Pay.

"Нехай на ній одноразово знаходиться максимум 1000 грн (сума, після якої термінал просить ввести PIN-код). Безконтактної оплати я проводжу з NFC телефону - клавіатура в мене блокується PIN-кодом, а в заблокованому стані смартфон нічого не оплатить. Всі платежі у мене підключені саме на цю просту карту. Основна карта (з чіпом - Авт.) ніде не авторизована і нікуди не підключена", - розповідає наш співрозмовник.

Якщо у вас не блокується телефон і з NFC смартфона все-таки зняли гроші, то вам потрібно звертатися не в банк, каже наш співрозмовник.

"Фішка багатьох банків в тому, що гугл-платежі свідомо підтверджені та не оскаржуються. Тому якщо проходить якийсь списання - потрібно відразу звертатися в Google, а це дуже клопітно", - говорить співробітник банку.

Змінити платіжний ліміт, після якого термінал запитує PIN-код банківської картки в Україні - неможливо. У декількох банках нам повідомили, що "так налаштована платіжна система" і безконтактна оплата проходить без підтвердження у кого до 500, а у кого і до 1000 грн одноразовим платежем.

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Полиция, Транспорт, Шахрайство, Банківська карта.
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