"ПриватБанк" блокує рахунки переселенців: що відбувається і куди звертатись?

Останнім часом внутрішньо переміщені особи (ВПО) з окупованих територій Донбасу стали зіштовхуватися з блокуванням їх рахунків або карток з боку "ПриватБанка". Нещодавно на таку ситуацію натрапив переселенець з Луганська. Його довідку ВПО не знайшли в базі, зате знайшли реєстрацію в захопленому проросійськими бойовиками місті.

Що далі роблять з переселенцями?

Далі просто - всі рахунки та картки працюють доки не закінчується їх термін дії. А далі потрібно надавати довідку ВПО, або інший документ, що підтверджує проживання на вільній частині України.

Переселенець: Кредитної картки у мене немає і не було. Рахунки не закрили, поки що… Просто я не можу відкрити нові карти, а старі працюватимуть поки не сплине термін їх дії.

Людина погодилась розповісти про свою біду тільки на правах анонімності, бо в неї є ФОП і вона переживає, що банк може щось зробити з операціями по ньому після публікації матеріалу.

Переселенець: Ситуація така, що вони начебто вибірково, але будуть закривати рахунки людей з неправильною пропискою після закінчення терміну дії. У банку мені обережно пояснили це так: "Дійсно є випадки коли прописка на окупованій території може викликати сумніви в обслуговуванні з боку банку".

Що кажуть в "ПриватБанку"?

Кореспондент "Телеграфа" звернувся по офіційний коментар до вже державної структури "ПриватБанк". Звичайний громадянин може додзвонитися туди тільки за універсальним номером 3700.

Є важливий нюанс, якщо ви звертаєтесь до банку з незареєстрованого в ньому номеру телефону, то вам дуже важко дістатися оператора. В нашій редакції був саме такий випадок. На 24 хвилині очікування автомат скидає дзвінок і доводиться робити все знову.

Оператор взяла слухавку на 42 хвилині під час другої спроби дзвінка. Кореспондент "Телеграфа" запитав хто може пояснити, чому банк почав блокувати рахунки переселенців. Далі приводимо безпосередньо дослівний діалог.

Оператор ПриватБанку: Я вас не можу перевести на іншу лінію. Ви можете поговорити щодо блокування рахунків переселенців з оператором. Дійсно така ситуація з ВПО може бути. Але, в основному, в наших клієнтів є кредитний ліміт по картах. Банк їм не підключає оплату частинами.

В такому випадку треба надати довідку переселенця й тоді ця послуга буде доступною. Таким чином ви підтверджуєте своє місцеперебування на території вільної України. Взагалі довідку ВПО вимагають скрізь, не тільки в банку (припинили так робити протягом приблизно чотирьох років, після низки скандалів, нестикувань та питання приниження людини - ред.).

Кореспондент "Телеграфа": А якщо людина з реєстрацією в ОРДЛО (окремі райони Донецької та Луганської областей - ред.) мешкає протягом 10-15 років за межами Донбасу і в неї просто не має подібної довідки?

Оператор ПриватБанку: Якщо в людини, наприклад, реєстрація в Луганську, то їй мають надати цю довідку у будь-якому ЦНАПі безкоштовно (ЦНАП - Центр надання адміністративних послуг - Авт.). Або, якщо людина має якусь нерухомість на території України, то краще вже прописатися десь тут.

Кореспондент "Телеграфа": ЦНАПи та УПСЗН (Управління праці та соціального захисту населення - Авт.) не видають такі довідки тим, хто покинув окупований Донбас раніше за 7 квітня 2014 року, бо людина тоді не вважається ВПО. Якщо до вас прийде така особа та захоче відкрити депозит на 10 тисяч доларів, невже ви їй відмовите?

Далі оператор взяла паузу, щоб розпитати, що робити в таких дивних випадках. Через кілька хвилин очікувань на лінії вона повернулась.

Оператор ПриватБанку: У такому випадку рекомендують написати листа з запитом на офіційну адресу головного офісу у Дніпрі. Його ви маєте відправляти у друкованому вигляді поштою, електронні звернення банк не приймає.

Як відомо, державні структури можуть відповідати на будь-який запит офіційно до 20 робочих днів. Додамо сюди ще строк потрібний "Укрпошті", щоб доставити листа…

Що розповіло джерело в "Приваті"?

"Телеграф" також звернувся до власного джерела в "ПриватБанку" та поставив такі ж питання, з якими звертався до оператора.

Джерело: Щодо обмежень в обслуговуванні - є цілий перелік причин і обсягів обмежень, від простих на зразок відмови з кредитування/відтерміновування тощо до серйозних, які ведуть до повної відмови.

Доволі часто під обмеження потрапляють ті, хто перераховував гроші через різних "мінял" і розумників, особливо - "Луганський центр переказів" і "ПКЦ" - перший комерційний центр. Вони користуються картами, оформленими на підставних осіб, які "живуть" декілька місяців, пів року максимум, а потім блокуються. Заодно з ними можуть заблокувати картки, які неодноразово брали участь в транзакції з ними.

При повній відмові клієнту блокуються транзакції, а на електронку приходить повідомлення. Після цього він може у відділенні написати заяву на видачу залишків з рахунків або на переведення їх в інший банк (вказує реквізити). Далі в 99% випадків банк з ним не має справ.

Причини повинні бути серйозні:

транзакції, що потрапили під фінмоніторинг, де не змогли пояснити походження коштів;

шахрайство відносно банку;

часті взаємні транзакції з шахрайськими (скомпрометованими) картами й т.д.

Обмеження в обслуговуванні можуть отримати боржники банку, раніше судимі, розшукувані, алкоголіки (якщо є дані), особи, які виявляють нелояльність до банку, боржники по інших структурах (комуналка, аліменти тощо), і т.д. - при такому обмеженні оформити ту ж карту для виплат цілком реально і проблем з користуванням не буде, але ось кредит вже ніхто не дасть.

Джерело: Чому таке відбувається з переселенцями - сказати складно, прямих вказівок про це немає. Що стосується кредитних продуктів, то у людей з "такою" пропискою кредитний скоринг (оцінка кредитоспроможності та рівня кредитного ризику за допомогою кредитної історії та соціально-демографічних характеристик - ред.) набагато нижче та отримати розстрочку, оплату частинами або ліміт на карту значно складніше, навіть при наявності зарплатного проєкту та/або депозиту.

Отже, виникає питання про горезвісний депозит у 10 тисяч доларів. Дадуть все ж таки, чи ні?

Джерело: Теоретично - ні. Але треба по кожному випадку індивідуально розбиратися. Скажу чесно, співробітники на відділеннях і на 3700 спілкуються не власними думками, якщо вони у них є, а заготовинами - "мовними модулями", які їм випадають з системи на те чи інше питання. Якщо якась складна ситуація, то краще звертатися мінімум до керівника відділення.

Поки не епілог

Герой нашої оповіді виїхав з Донбасу після 7 квітня 2014 року. Довідка в нього є, але проблема чомусь виникла. Поки пояснити цей феномен ніхто не може. Він звернувся до керівника відділення й тепер чекає на остаточну відповідь по своїй персоні.

Переселенець: Сьогодні я подав заявку, що є довідка переселенця і, по ідеї, вони внесуть це в базу і все буде норм. Сподіваюся…

Варто нагадати, що влітку 2020 року в Україні тільки офіційно нарахували 1,5 мільйона переселенців.