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Четвер, 01.04.2021
Заборона риболовлі і перерахунок пенсій: що змінилось в Україні з 1 квітня (інфографіка)
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Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)

Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
07:55 Сьогодні Телеграф

З 1 квітня в Україні зроблять перерахування для пенсіонерів, які працюють. Збільшити виплати мають майже 2 мільйонам пенсіонерів. Але такі дорахування будуть залежати від офіційної зарплатні людини та його страхового стажу. 

Тепер в Україні пенсію почнуть платити за умов вік-стаж. Це означає, що при бажанні піти відпочивати у 60 років, то потрібно відпрацювати майже 30. Тим, у кого стажу менше, доведеться ще трохи поробити у похилому віці (див. інфографіку). В першу чергу це стосується жінок.

Чи дочекаються пенсії ті, кому зараз 30? Показові дані та інфографіка

Виключення складають жінки-трактористки, а також машиністки будівельних, дорожніх і вантажно-розвантажувальних машин. Вони зможуть піти на пенсію у 55 років, але за умовою стажу не менше 23,5 років. Чоловікам за такими фахами потрібно відпрацювати 29 років.

Крім того, з'явився пенсійне вироблення за гроші - відтепер українці матимуть можливість докупити собі страховий стаж.

 

Пенсійний вік зміни з 1 квітня

Для пенсіонерів, які працюють, пенсії перерахують так: коефіцієнт трудового стажу буде збільшуватись на 0,01 пункт за кожен відпрацьований рік після пенсії. Теж саме підвищення пункту стосується попереднього перерахунку пенсій. У сумі коефіцієнт за перепрацювання буде рости на 0,02 пункти кожен додатковий рік на роботі. Перерахунки будуть робити в автоматичному режимі.

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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ПФУ, Стаж, Україна, Пенсії, 1 квітня.
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