Пенсіонер-переселенець відсудив у Пенсійного фонду заборгованість за час окупації: як йому це вдалось?

Чи може пенсіонер з окупованих територій отримати пенсію, яку йому заборгував Пенсійний фонд України з 2014 року? Дехто скаже, що ні, але насправді все можливо!

"Телеграф" знайшов випадок, який може стати гарним прикладом для решти людей з інвалідністю або похилого віку, щоб звернутися до суду з вимогою отримати притримане своє.

Як почалася справа?

Пенсіонер за станом здоров’я 54-річний Сергій Кендзеєрський переїхав до Дніпра з села Іваново, що в Луганській області, у 2019 році. Раніше він не міг цього зробити, бо є патріотом України та був у себе очільником місцевого козацького об’єднання, робив проукраїнський фестиваль "Звитяга дикого поля".

"Я казав, що можу поїхати за довідками, але це буде поїздка в один кінець. У мене у паспорті вклеєне фото, на якому я у вишиванці та з козацьким оселедцем. Уявляєте, як я виїжджав – потрапив би на блокпості на якогось дурня – той розстріляв би мене", – говорить Кендзеєрський.

Після довгоочікуваного переїзду Сергій Кендзеєрський прийшов до Пенсійного Фонду з проханням виплатити йому увесь борг за 5 років. Але отримав відмову.

Суд

Пенсіонеру з Луганщини довелося звернутися до Правозахисної групи "СІЧ", яка працює з такими випадками у Дніпрі. Його інтереси в суді представляла молода юристка Віталія Серебрянська, яка теж покинула окуповані території під час війни й за допомогу дітям загиблих військових та вихованців дитбудинків зараз знаходиться у "чорних списках" терористів "ДНР".

Їй вдалося довести, що протягом п’яти років Сергій Кендзеєрський не міг покинути окуповані території Луганської області через стан здоров’я. Дніпропетровський окружний адміністративний суд прийняв рішення на користь пенсіонера-переселенця та зобов’язав ПФ виплатити заборгованість.

Вся справа розглядалася цілий рік, з яких суд розглядав справу Кендзеєрського півроку. До подання позову Пенсійний фонд відмовив пенсіонеру-інваліду з окупованих територій у видачі заборгованості за сім років.

"Ми отримали рішення, воно набуло чинності, а потім ми подали його на виконання. І от, коли у Пенсійного фонду з’явилися кошти та вони могли виконати судове рішення, як раз минув рік", - розповіла “Телеграфу” Віталія Серебрянська.

У липні 2020 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд став на бік переселенця та визнав, що проведення АТО/ООС є важливою причиною, через яку пенсіонер не міг звернутися до Пенсійного Фонду. Рішення набуло чинності та ПФ виплатив повну суму заборгованості.

Виплати

"Хоч рішення й було прийняте в липні, тільки в вересні воно вступило в законну силу. У Пенсійного фонду не було грошей на його виконання. Заплатити вони змогли тільки через п’ять місяців", - розповідає Віталія Серебрянська.

На питання нашого кореспондента, а якщо вони б не заплатили взагалі. юристка відповіла, що в таких випадках доводиться звертатись до поліції та порушувати кримінальну справу.

Скільки коштував суд?

Більшість людей в Україні вважає, що подавання до суду - це процес складний та й в першу чергу - дорогий. Ми запитали, скільки коштувало вести справу та хто допомагав пенсіонеру, в якого не має грошей?

"Від судового збору за клопотанням Сергія Мироновича звільнили, через те, що він - особа з інвалідністю, вимушено переміщена особа та пенсіонер. Єдине, на що він витрачав гроші - це проїзд у громадському транспорті до суду".

Стимул для решти українців відстоювати свої права

"Пенсійний фонд здивувався подібному рішенню суду. Але показних емоцій не було", - каже Віталія Серебрянська.

У ПГ "СІЧ" цю справу називають "прецедентною", але мають на увазі соціальну, а не правову складову (в Україні не має прецедентного права - Авт.).

"У відділі Пенсійного фонду казали, що тільки Сергій Миронович дзвонив до них та вимагав повернути йому його гроші. Більше ніхто не звертався, хоча подібних справ багато, - розповідає Віталія Серебрянська, - Цей кейс показовий для людей з такими саме проблемами та має показати їм, що вони мають своє невідчужне право на власні пенсії".

Поки до ПГ "СІЧ" з подібними проблемами звернулося близько десяти людей. У двох осіб випадок ідентичний Кендзеєрського. Скільки ще людей мешкає в Україні, які не мали змоги виїхати з окупованих територій певний час, щоб оформити собі свої пенсії - статистики не має. Але, нагадаємо, що взагалі ми маємо зараз 1,5 мільйони людей, які залишись без власності та будинків. Більш того, періодично держава ставиться до них, як до людей другого сорту.