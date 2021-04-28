В Україні визначилися з тарифом на електроенергію до 30 червня: скільки платитимемо

Українцям не будуть підвищувати вартість на електроенергію. За результатами засідання уряду країни, в середу, 28 квітня, було прийнято рішення залишити колишній пільговий тариф 1,68 грн за кВт / год.

Таку інформацію озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в своєму Telegram-каналі.

"Ціна на електроенергію для людей залишається 1 грн 68 коп. За кВт / год.", - написав чиновник. Він також додав, що Кабмін продовжив механізм дії покладених спецобязательств (ПСО) до 30 червня.

За словами політика, згідно з новими правилами, державні компанії Енергоатом і Укргідроенерго будуть здійснювати продаж електроенергії безпосередньо постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без участі посередника у вигляді ДП "Гарантований покупець".

Нагадаємо, раніше експерти обіцяли швидке підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні. Причому пов'язано це буде не тільки з вимогою Міжнародного валютного фонду. Тут вже вступають в силу закони ринку.