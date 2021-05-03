Скачать
Понеділок, 03.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Київ 1 травня вийшов з локдауна: що дозволено, а що ще залишилося під забороною
Київ 1 травня вийшов з локдауна: що дозволено, а що ще залишилося під забороною
Сходження Благодатного вогню: як проходить церемонія (відео)
Сходження Благодатного вогню: як проходить церемонія (відео)
У травні українцям відключать гарячу воду? Що про це відомо
У травні українцям відключать гарячу воду? Що про це відомо
На Закарпатті вчителька молодших класів напала на дитину, схопивши за волосся (відео скандалу)
На Закарпатті вчителька молодших класів напала на дитину, схопивши за волосся (відео скандалу)

Долар іде на падіння, євро дорожчає: яким буде курс валют в Україні в кінці травня

Долар іде на падіння, євро дорожчає: яким буде курс валют в Україні в кінці травня
06:32 Сьогодні Телеграф

До кінця травня в Україні подешевшає долар і подорожчає євро.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" озвучив головний аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Він звернув увагу, що динаміка валют була неоднозначною протягом місяця. Оскільки, в першій його половині ціна американської валюти росла через ситуацію на кордоні України з Росією. 

У 2021 році зростання економіки України стане рекордним, без урахування ескалації на Донбасі, прогноз Ukraine Economic Outlook

Але, вже після повідомлення про відвід військ РФ від кордонів, гривня дуже швидко зміцнилася до долара. 

За його словами, в травні очікується невелике падіння цін долара, з одночасним подорожчанням євро, через те, що європейська валюта може продовжувати своє зростання на світовому ринку. Такими темпами, до кінця травня ціна долара буде від 27,3 до 27,9 грн, а євро від 34,2 до 34,9 грн.

Детальніше на тему читайте в матеріалі "Телеграфа", "Долар подешевшає, а євро подорожчає: яким буде курс валют в травні".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 67

Все по темі:

Доллар, Курс валют, Вадим Иосуб.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Великдень 2021: красиві відео-привітання зі святом українською
Великдень 2021: красиві відео-привітання зі святом українською
Яке свято 3 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 3 травня: народні прикмети і заборони
Великдень ознаменувалася стабілізацією обстановки на Донбасі
Великдень ознаменувалася стабілізацією обстановки на Донбасі
Христос Воскрес! Привітання з Великоднем в прозі на українській мові
Христос Воскрес! Привітання з Великоднем в прозі на українській мові
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся