Долар іде на падіння, євро дорожчає: яким буде курс валют в Україні в кінці травня

До кінця травня в Україні подешевшає долар і подорожчає євро.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" озвучив головний аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Він звернув увагу, що динаміка валют була неоднозначною протягом місяця. Оскільки, в першій його половині ціна американської валюти росла через ситуацію на кордоні України з Росією.

Але, вже після повідомлення про відвід військ РФ від кордонів, гривня дуже швидко зміцнилася до долара.

За його словами, в травні очікується невелике падіння цін долара, з одночасним подорожчанням євро, через те, що європейська валюта може продовжувати своє зростання на світовому ринку. Такими темпами, до кінця травня ціна долара буде від 27,3 до 27,9 грн, а євро від 34,2 до 34,9 грн.

Детальніше на тему читайте в матеріалі "Телеграфа", "Долар подешевшає, а євро подорожчає: яким буде курс валют в травні".