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Гендиректор Concord Capital Іван Мазепа: "Українці мають гроші і бажання інвестувати, але у них немає робочих інструментів"
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Гендиректор Concord Capital Іван Мазепа: "Українці мають гроші і бажання інвестувати, але у них немає робочих інструментів"

Гендиректор Concord Capital Іван Мазепа: "Українці мають гроші і бажання інвестувати, але у них немає робочих інструментів"
10:04 Сьогодні Телеграф

Гроші – це "кров" бізнесу. Від того, як вони циркулюють в економіці, залежить успіх держави та добробут громадян. Генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа прокоментував "Телеграфу" ситуацію на українському ринку капіталу та інвестицій – як на нього вплинула криза і що зараз найцікавіше з точки зору капіталовкладень.

Проєкт #БізнесТелеграф продовжує розмовляти з топменеджерами провідних українських компаній з різних галузей економіки, щоб практики бізнесу дали своє бачення актуальних трендів і тенденцій в Україні та світі.

– Український фондовий ринок – пацієнт швидше живий чи ні? Як змінився ринок і ваша компанія за цей карантинний рік?

– Український фондовий ринок впав у анабіоз задовго до коронавірусу. Тому, можна сказати, що карантинний рік мало на нього вплинув. До речі, зараз Concorde займається тим, щоб перезапустити його і вже зробив перший крок – народне IPO (Initial Public Offering) футбольного клубу "Верес" на біржі ПФТС, яке стартувало 12 квітня. Його суть полягає в тому, що вперше за всю історію України будь-який охочий зможе купити акції клубу і стати його акціонером.

У найближчих планах вивести інші українські компанії на біржу, що дасть можливість інвесторам отримати доступ до якісних активів, а бізнесам – отримати фінансування. Ми бачимо мінімум десять компаній, готових до публічного розміщення. Вже по "Вересу" бачимо величезний інтерес до такого інструменту. Напевно, це і є новий тренд, тому що іншої яскравої альтернативи для інвестицій поки що немає.

– Поява на біржі ПФТС акцій Tesla, Netflix та інших західних топбрендів – чи говорить це про те, що наш фондовий ринок відроджується? Що стримує індустрію і як ці перешкоди прибрати?

– Безумовно, ринок оживає. У людей є гроші та бажання інвестувати, але немає нормальних, робочих інструментів. Фондовий ринок може дати такі інструменти локальним інвесторам, а компаніям – можливість залучити фінансування для розвитку бізнесу. Але для цього необхідно внести зміни в законодавство і створити необхідну сучасну інфраструктуру.

На прикладі того ж "Вереса" можу сказати, що зараз немає можливості купити акції у два кліка і це сильно гальмує процес. У розвинених країнах вже давно можна купити або продати акції в мобільному додатку. Наш наступний крок – створити таку платформу.

– Які інвестиційні інструменти доступні українському інвестору у 2021 році, що з цього є найбільш популярним і актуальним – депозити, акції, держоблігації, нерухомість, щось ще?

– Можемо пройтися по кожному з інструментів. Банківський депозит – найбільш звичний і зрозумілий для наших людей, але ставки зараз дуже низькі: практично 0 в доларах і близько 7-8% в гривні. Тому, люди стали шукати інші способи змусити працювати гроші та пішли в облігації внутрішньої позики (ОВДП). Через рекордний попит на ці папери ціни на них зросли, відповідно, знизилася їх прибутковість (близько 10-11%, при інфляції на рівні 8,5%) тому зараз це теж не найвдаліша інвестиція.

Нерухомість – це завжди ризики, пов'язані з невиконанням забудовником своїх зобов'язань, проблемами з експлуатацією об'єктів і довгим поверненням інвестицій. Повторюся, що зараз бачу великий потенціал в ринку акцій українських компаній і впевнений, що скоро вони будуть торгуватися на фондовому ринку.

– Чи стане земля популярним активом після зняття мораторію на її продаж? Деякі експерти кажуть, що щорічне зростання її ціни може бути 20% і вище. Чи готовий бізнес до роботи з цим активом?

Незважаючи на коронакризу, ринок електроніки за рік виріс на 15-20%, - Олексій Зозуля, СЕО "Фокстрот"

– Що стосується землі, тут ми скоро виведемо на ринок інноваційний продукт-платформу, яка зведе продавців і покупців земельних паїв і дозволить зробити процес купівлі/продажу землі швидким, зрозумілим і прозорим. І в цьому теж я бачу велику перспективу.

– Враховуючи тренд на віддалену роботу та шопінг, як змінилася ситуація з офісами й нерухомістю в цілому – в тому числі комерційною? Нерухомість все ще цікавий інвестиційний актив?

– Карантин і віддалена робота призвели до того, що навіть після першого локдауну близько 30% співробітників компаній залишилися працювати дистанційно. Це означає, що бізнесам потрібні офіси менше або ж можна обійтися взагалі без них. В результаті звільнилася велика кількість офісних площ, і орендні ставки поповзли вниз.

Та ж ситуація з торговими центрами – пандемія привчила людей купувати товари через Інтернет і дуже багато хто зрозумів, що це набагато безпечніше і швидше, ніж в ТРЦ. Більшість рітейлерів зробили інтернет-магазини й вся торгівля, навіть харчовими продуктами, стрімко перейшла в мережу.

На прикладі нашої інвестиції в MakeUp можу сказати, що компанія зростає мінімум у 2 рази щорічно і тільки прискорює цей процес. Тому я не бачу перспективи в розвитку наземної міської інфраструктури.

На відміну від заміської нерухомості. Тут все якраз навпаки. За своїми інвестиціями в котеджне містечко Goodlife Park і SHELEST ми вже другий рік спостерігаємо справжній бум. Причина в тому, що в умовах пандемії люди хочуть жити якомога далі від натовпів в місті, але все-таки мати можливість для соціалізації.

– Чи очікуєте ви нової хвилі коронавірусу? Як коронакриза впливає на світову та українську економіку?

– Візіонери давно говорять, що в результаті свободи переміщення з однієї точки земної кулі в іншу, нові віруси стануть або вже стали частиною нашого звичайного життя. Тут головне здоровий глузд – вже зараз я бачу, що політики, особливо з західних країн, почали заграватися і стимулювати бездіяльність громадян, нескінченно продовжуючи карантин і продовжуючи виплачувати компенсації та допомогу по безробіттю. Люди дуже швидко зрозуміють, що їм вигідніше сидіти вдома і отримувати близько 80% доходів, замість того, щоб кожен день їздити на роботу. Якщо грати в довгу за такими правилами, то, врешті-решт, можна зруйнувати економіку будь-якої країни.

– Якби ви могли повернутися на рік назад, у докоронавірусну епоху, яку бізнес-пораду дали б самому собі?

– Розбавити всі свої інвестиції криптою.

"Ми щодня моніторимо інформацію про здоров'я співробітників компанії", – Сергій Скрипніков, заступник генерального директора Vodafone Україна

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Андрій Попов
Автор: Андрій Попов Журналіст
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Бизнес, Игорь Мазепа, Інвестиції, БізнесТелеграф.
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